豐原禽流感雞場雞蛋最大宗流向苗栗 苗栗衛生局：業者25日就全數賣光

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣衛生局今天派員前往位於竹南鎮的蛋行稽查，但店內進的雞蛋已全數售完，店內已沒有任何雞蛋可販售。圖／苗栗縣衛生局提供
豐原禽流感雞場雞蛋流向今天下午對外公布，其中最大宗流向在苗栗，苗栗縣衛生局表示，昨天28日下班後接獲台中市衛生局提供的資料，竹南鎮一家蛋商從豐原禽流感雞場有進貨，衛生局立即致電業者要求下架，但蛋商表示都已賣光，且都是散客，最終流向很難追蹤。

苗栗縣衛生局表示，台中市衛生局盤點豐原禽流感雞場的雞蛋流向後，昨天下班後通報苗栗，食品科人員立即通知業者要求下架，但蛋商表示今年1月1日至24日向豐原陸續進貨4000多台斤，最後一批24日進貨，25日就已售完。

衛生局表示，今天派員前往這家蛋行稽查，但店內進的雞蛋已全數售完，店內沒有任何雞蛋可販售，稽查人員核對進貨單據，這家蛋商平常也接受縣內畜牧場委託包裝盒裝蛋，不過雞蛋來源並非豐原，由於近日未接受委託，店內也沒有盒裝蛋可售。

食品科長徐玉清表示，稽查人員要求業者必須公布訊息，如有熟客購買到豐原禽流感雞場的蛋，務必告知對方，如有剩餘也必須接受退貨。消費者購買雞蛋食用，請煮熟或煎熟再食用，以確保健康。

