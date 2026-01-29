肺癌公費篩檢揪逾3千罹癌個案 國健署：8成為早期、多數為家族史民眾

肺癌死亡率連續多年為十大癌症之首，衛福部將肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）納入公費癌症篩檢項目，肺癌早期多無明顯症狀，出現症狀多已是晚期患者。肺癌第1期5年存活率9成，第4期僅剩1成。國健署最新數據顯示，接受篩檢病人，8成為早期患者，且多數有家族史病人，占比是吸菸者2倍。

統計至114年12月31日止，全國肺癌篩檢已提供27萬7306人次檢查服務，並找出3139名確診肺癌個案。其中2020人具肺癌家族史，占比64.4%，991人為重度吸菸者，占比31.6%，128人同時具肺癌家族史且為重度吸菸者，占比4.1%。經篩檢確診肺癌病人，家族史患者比重度吸菸者高出2倍。

因接受篩檢而確診個案中，約8成，共2556人屬早期肺癌；約1成，453人屬晚期肺癌個案。根據最新發布的112年癌症登記資料顯示，非因篩檢而確診個案中，約4成屬早期肺癌個案，晚期個案5成，顯示篩檢有助於早期診斷。

凡具健保身分且符合以下任一資格民眾，可每2年接受1次LDCT檢查服務：

一、具肺癌家族史：40歲至74歲女性或45歲至74歲男性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

二、重度吸菸者：50歲至74歲且吸菸史達「20包-年（每天1包菸，共吸菸20年）」以上，戒菸未達15年的重度吸菸者。

國健署指出，人口老化及不健康生活型態，如吸菸習慣，使肺癌於112年標準化發生率達每10萬人口44.9人，113年標準化死亡率，每10萬人口21.2人，均位居十大癌症之首，民眾應及早戒菸，也可透過定期篩檢，幫助早期發現肺癌，盡快銜接治療，符合公費篩檢對象者，每2年可獲一次免費篩檢，建議民眾及早預約。

國健署長沈靜芬表示，要減少肺癌第4期才被診斷個案，需要高風險個案積極參與篩檢，111年及113年曾經篩檢且結果無異常的民眾，請務必記得今年再來預約肺癌篩檢。