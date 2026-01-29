快訊

馬國女大生性侵殺害凶嫌梁育誌更二審逃死 母親悲憤寫1600字長文痛訴司法

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

肺癌公費篩檢揪逾3千罹癌個案 國健署：8成為早期、多數為家族史民眾

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國健署最新數據顯示，接受篩檢病人，8成為早期患者，且多數為家族史病人，占比是吸菸者2倍。圖為LDCT檢測設備示意圖。本報資料照片。
國健署最新數據顯示，接受篩檢病人，8成為早期患者，且多數為家族史病人，占比是吸菸者2倍。圖為LDCT檢測設備示意圖。本報資料照片。

肺癌死亡率連續多年為十大癌症之首，衛福部將肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）納入公費癌症篩檢項目，肺癌早期多無明顯症狀，出現症狀多已是晚期患者。肺癌第1期5年存活率9成，第4期僅剩1成。國健署最新數據顯示，接受篩檢病人，8成為早期患者，且多數有家族史病人，占比是吸菸者2倍。

統計至114年12月31日止，全國肺癌篩檢已提供27萬7306人次檢查服務，並找出3139名確診肺癌個案。其中2020人具肺癌家族史，占比64.4%，991人為重度吸菸者，占比31.6%，128人同時具肺癌家族史且為重度吸菸者，占比4.1%。經篩檢確診肺癌病人，家族史患者比重度吸菸者高出2倍。

因接受篩檢而確診個案中，約8成，共2556人屬早期肺癌；約1成，453人屬晚期肺癌個案。根據最新發布的112年癌症登記資料顯示，非因篩檢而確診個案中，約4成屬早期肺癌個案，晚期個案5成，顯示篩檢有助於早期診斷。

凡具健保身分且符合以下任一資格民眾，可每2年接受1次LDCT檢查服務：

一、具肺癌家族史：40歲至74歲女性或45歲至74歲男性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

二、重度吸菸者：50歲至74歲且吸菸史達「20包-年（每天1包菸，共吸菸20年）」以上，戒菸未達15年的重度吸菸者。

國健署指出，人口老化及不健康生活型態，如吸菸習慣，使肺癌於112年標準化發生率達每10萬人口44.9人，113年標準化死亡率，每10萬人口21.2人，均位居十大癌症之首，民眾應及早戒菸，也可透過定期篩檢，幫助早期發現肺癌，盡快銜接治療，符合公費篩檢對象者，每2年可獲一次免費篩檢，建議民眾及早預約。

國健署長沈靜芬表示，要減少肺癌第4期才被診斷個案，需要高風險個案積極參與篩檢，111年及113年曾經篩檢且結果無異常的民眾，請務必記得今年再來預約肺癌篩檢。

肺癌 篩檢 確診

延伸閱讀

兒虐頻傳⋯安置機構複雜個案增 民團白皮書籲政府「成為負責任家長」

金門首例！高難度肺癌手術在地完成 高齡患者免奔波本島

肺癌治療全面接軌國際！ 高雄長庚醫療團隊超給力　助力南台灣邁向「健康台灣」

桃園免費肺癌篩檢 張善政宣布新增4族群擴大照顧對象

相關新聞

挖到了！苗縣後龍外埔挖出台中「豐康牧場」跨縣掩埋病死雞

針對台中市豐原區「豐康牧場」業者跨縣將逾千隻染病死雞隻運往苗栗縣後龍鎮外埔農地掩埋，苗栗縣政府農業處及動防所今天下午動員...

勵志！女工程師得糖尿病8年 調整生活5個月後逆轉：停打胰島素

減重專科醫師王律婷分享，一名36歲科技業女工程師，罹糖尿病長達8年，長期承受高工時與工作壓力，三餐作息混亂，即便同時使用胰島素與口服藥物，糖化血色素仍居高不下。經過5個月生活型態調整後，糖化血色素從10.9%降至5.3%，回到正常範圍，不僅成功停打胰島素，連藥物劑量也大幅下修。

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

北市知名餐廳「京星港式飲茶」遭爆食安疑慮，用餐民眾在一道青菜中看到死掉的蟑螂。北市衛生局今到場稽查，發現點心置放機器區有...

不用跑步流汗！醫曝餐後「1～3分鐘」小動作 降血糖超有感

近期尾牙、聚餐場合增加，不少人吃完大餐後開始擔心血糖波動。家醫科醫師李思賢分享，一項最新研究指出，只要在用餐後立刻進行短時間爬樓梯，就能有效降低餐後血糖，其中1分鐘已可看到明顯效果，3分鐘更是最佳區間，但若延長到10分鐘，降血糖幅度反而沒有再提升，顯示「抓準運動時機」比拉長時間更重要。

2萬箱流入市面！橄欖油混摻低價芥花油販售 不法獲利約1500萬元

法務部調查局嘉義市調查站查獲一對母子檔進口少量「蒙特樂橄欖油」後，混摻低價芥花油，以批發方式販售，民國113年起至今約2...

水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢

一般人煮水餃，習慣先將水煮滾，再把餃子下鍋，然而一名網友近日分享另一種煮法，意外讓口感變得更加Q彈不黏鍋，貼文曝光後立刻掀起熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。