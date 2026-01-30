新手媳婦過年送禮崩潰卡關？網友狂推1款賣場補品「長輩看得懂」！

農曆新年腳步逼近，年節送禮再度成為許多家庭的難題。近期一名新手媳婦在Threads上發文求救，表示婚後第一次以「媳婦身分」回婆家過年，婆家親戚多、長輩多，讓她直呼「送禮比包紅包還燒腦」。更崩潰的是，詢問老公意見只得到「不用啦、不要浪費錢」的敷衍回應，讓她忍不住吐槽是「標準豬隊友」，貼文一出立刻引發大量共鳴。

年節送禮是許多家庭的難題，社團熱議「怎麼送禮才不會出事」。 圖／李清宇 攝影

媳婦集體取暖：送長輩禮物是年度「最大壓力測試」

媳婦同溫層紛紛留言分享自身血淚史，坦言過年送禮最怕「踩雷」。有人苦笑表示，「送太隨便怕被說沒誠意，送太補又擔心長輩不敢吃」；也有人笑稱「買錯禮盒比不送還尷尬，送錯禮只是送了個寂寞」，讓「怎麼送禮才不會出事」瞬間成為社群熱議話題。

從網友留言中，不難看出幾個高共識原則：基本款是「打安全牌」，像茶葉、堅果等，「心意有到就好，管他愛不愛吃」；進階版則是「省事型」禮品，長輩隨時能用又顧到他的健康，像是保健食品、常溫養生飲品等，長輩接受度明顯較高，網友留言表示：「補品類真的最不會出錯，有體貼對方補補身體的心意，長輩會很開心的 」。也有一名「媳婦過來人」直言：「送長輩不用花俏，送他們看得懂的東西最重要，補品這種一看就知道是好貨，基本上都會中。」

老協珍人蔘精即開即飲、可常溫保存，是許多長輩喜歡的年節禮盒。 圖／李清宇 攝影

人蔘精被點名，「看得懂又不麻煩」

在眾多討論中，「人蔘精」被不少網友點名為實際又安全的過年送禮選項。支持者指出，人蔘精用途明確，長輩一看就懂，不用烹煮、保存方便，對一次要準備多盒禮品的家庭來說，負擔相對低，也較不容易引發爭議。

人蔘精用途明確，長輩一看就懂，大紅包裝體面應景且價格實惠。 圖／李清宇 攝影

也有網友熱心分享，近期在好市多發現郭富城代言的人蔘精推出 8 折優惠，對需要大量採購年節禮盒的消費者來說相當有吸引力，喜氣的紅色包裝更是超應景。網友直言：「大紅包裝+老郭加持，我家婆婆超滿意，之後就固定送這個了」、「包裝精美有質感，他們不吃也方便拿去送人」、「不是要買多高級，是希望體面又不讓荷包受傷。」道出不少家庭在年節送禮時選品哲學，以及實用與預算之間的拉鋸心情。

好市多人蔘精推出 8 折優惠，對需要大量採購年節禮盒的消費者來說相當有吸引力。 圖／李清宇 攝影

隨著消費者越來越重視「健康、方便、不踩雷」，賣場中即飲型、包裝完整的補品人氣也跟著直線上升。對不少新手媳婦、年輕夫妻來說，能一次準備到位、既省心又不失禮的補品禮盒，不論是返鄉過年、或平時孝敬長輩都相當適合，或許才是真正的「過年救星」。