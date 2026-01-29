快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市知名餐廳「京星港式飲茶」遭爆食安疑慮，用餐民眾在一道青菜中看到死掉的蟑螂。記者林佳彣／攝影
北市知名餐廳「京星港式飲茶」遭爆食安疑慮，用餐民眾在一道青菜中看到死掉的蟑螂。記者林佳彣／攝影

北市知名餐廳「京星港式飲茶」遭爆食安疑慮，用餐民眾在一道青菜中看到死掉的蟑螂。北市衛生局今到場稽查，發現點心置放機器區有蟑螂出沒、教育訓練文件的衛生缺失，已限期2月2日前改善；業者說，已內部檢討，這兩天加強清消。

有民眾在社群發文指出，昨天中午與家人到京星港式飲茶用餐，點10道菜還額外購買兌換券本，前面並未發現異常，吃到後面其中一道菜「清炒小豆苗」，民眾的媽媽翻菜後出現一隻死掉大蟑螂，她瞬間感到身體不適、不停乾嘔、去廁所漱口。其他家人也嚇到，畢竟所有人都吃到那道菜，當下立刻拍照錄影留證。

該民眾說，自家很常在京星用餐，如今非常擔心可能不只他們吃到那道菜。他直呼，該店的飲食衛生十分堪憂，內部環境也非常髒亂，處理人員竟然還說要不要提供甜湯跟水果讓他們「漱漱口」？

衛生局表示，昨日晚上接獲民眾陳情，今日派員至現場依據食品良好衛生規範準則進行稽查，經查點心置放機器區有蟑螂出沒、無法出示教育訓練文件的衛生缺失，已責令2月2日前限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

業者表示，事發當下有向客人致歉，並已內部檢討，釐清是否為師傅製作SOP出問題，但調閱攝影機看師傅運作也正常，未來會持續把關食安，也請師傅更加注意環境衛生。

業者說，衛生局稽查發現機器擺放位置不對、教育訓練文件缺失，所以稽查沒通過。店內今日凌晨已清潔消毒1次，明天凌晨2時消毒公司會再來，也強調非常重視食安問題，現在食安已是全民共識，否則也不會趕快緊急清消。至於被查到點心置放機器區有蟑螂出沒，業者回應可能是消毒用藥的藥效。

北市衛生局今日至「京星港式飲茶」稽查，發現點心置放機器區有蟑螂出沒等衛生缺失。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今日至「京星港式飲茶」稽查，發現點心置放機器區有蟑螂出沒等衛生缺失。圖／北市衛生局提供

