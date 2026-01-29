小提琴女神慕特大師班 勉勵學子演奏要像「包餃子」

小提琴女神慕特來台舉行音樂會之外，也舉辦大師班，她勉勵學子演奏樂句就像「包水餃」，內餡不能少到讓皮癟下去，也不能貪多到讓皮爆開，「這種平衡就是音樂的張力。」

登台50載，安．蘇菲．慕特（Anne-Sophie Mutter）對音樂熱情不滅，這次大師班甄選出張惜晨、吳昕叡、李楷希、邱天馨、陳云筑等5名音樂學子。慕特現場毫不吝嗇給於鼓勵和掌聲，也會直接拿起音樂學子們的琴與弓現場示範，親切溫暖、笑容滿溢，毫無大牌架子，提供每一位上台學子最實際的建議。

慕特表示，在演奏時自己要有所覺察，「要像肩膀上坐著一隻猴子」，隨時監控自己的揉弦與弓法，「對我來說，50年的職業生涯並非重複演奏，練習也不是為了控制音樂，而是不斷尋找感受音樂的新方式。」

慕特提到，作曲家是浸淫在生活、政治與悲劇中的人，「當我們在演奏貝多芬時，必須理解他當年因拿破崙稱帝，而憤而撕毀英雄交響曲獻詞的挫敗感。」慕特也引用「小王子」作者聖修伯里所說，「如果你想造一艘船，重點不是工具，而是先教導人們嚮往大海的浩瀚。」勉勵學子學會作夢。

慕特表示，演奏的目標並非追求完美，「沒有人會因為你拉錯一個音而死掉，但如果你沒有交付靈魂，人們離開音樂廳後將不會記得這場演出。」