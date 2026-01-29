豐原養雞場爆禽流感…隱匿疫情、亂埋死雞 市府重罰115萬元

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市農業局長李逸安（中）指出，今天上午已到該畜牧場撲殺完雞隻，場內還有業者之前擅自埋下的雞隻屍體，市府勒令3天內清理完畢並消毒。記者陳敬丰／攝影
台中市豐原區豐康畜牧場爆發禽流感疫情，超過1700隻雞隻死亡，畜牧場1月10日開始出現雞隻死亡，卻到26日才因遭到檢舉曝光，台中市長盧秀燕今天表示，畜牧場沒有主動通報，反而隱匿疫情、亂埋亂丟死雞，惡性重大，將採取最高罰鍰，重罰115萬元。

盧秀燕今天下午臨時開記者會，說明疫情處理狀況。她表示，案場隱匿疫情與亂埋亂丟死雞的部分，違反動物傳染病防治條例，可處以5萬元到100萬元罰鍰，未經過化製場程序合法處理死雞屍體，違反畜牧法，可處以3萬元到15萬元罰鍰；業者惡性重大，市府都採取最高罰則，分處100萬元與15萬元罰鍰。

農業局長李逸安說明，市府團隊今天上午8時進入牧場撲殺雞隻，中午12時半結束，撲殺約5000隻雞，屍體會送到化製場；現場還有一些業者之前亂埋的死雞屍體，市府要求業者3天內將屍體、內部肥料與相關的雜物、廢棄物清理乾淨，並完成消毒工作，屍體強制焚化處理。

李逸安指出，1月27日的疫調中，掌握到業者之前不僅會自行在牧場內掩埋死雞屍體，還會送到苗栗掩埋棄置，市府28日上午已通知苗栗縣動保單位，做後續稽查處置，未來也會繼續和苗縣府密切合作。

媒體詢問，這起禽流感疫情規模不大，市府為何成立前進指揮所？盧秀燕回應，台中是大城市，對食安採取高度標準，儘管這是去年到現在全國第四起案例，還是個比較小的養雞場，但台中的食安標準一向比較嚴格，市府也認為應該要公開透明，讓大家了解最新狀況。

盧秀燕強調，根據動傳法，畜牧業者或動物、肉品相關業者，有責任主動通報疫情不得隱匿，而且罰則非常重，呼籲台中乃至全國的業者，若發生類似的事故一定要主動通報。

台中市長盧秀燕（中）表示，豐康畜牧場爆發大量死雞後隱匿疫情、亂埋亂丟死雞，惡性重大，市府將依相關罰則，處以最高額度罰鍰，共115萬元。記者陳敬丰／攝影
