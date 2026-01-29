警調查情色交易「查扣保險套」引議 疾管署將函請審酌

台中警方調查涉情色交易場所，查扣保險套等物，民團批違背公衛精神。疾管署今天表示，基於防疫，將函請警政法務單位，審慎衡酌將保險套、水性潤滑液列證物的必要性。

台中市警察局第六分局日前宣布，查獲經營色情交易的同志會館，現場查扣不法所得、工作手機，以及店內提供給客人使用的保險套、潤滑液、變裝面具等證物，並移送提供場所的負責人。對此，多個民間團體批評違背公衛精神、對性別議題敏感度不足等。

衛生福利部疾病管制署今天向中央社記者表示，疾管署尊重檢警基於社會秩序維護及相關法令所執行的查察任務；亦樂見相關業者於營業場所，主動提供保險套及水性潤滑液，以共同維護民眾健康安全。

疾管署表示，將函請警政及法務單位，基於防疫與性傳染病預防，共同維護民眾健康，審慎衡酌將保險套及水性潤滑液列為採證證物的必要性，以免影響民眾或業者採取安全性行為等預防措施，增加疾病傳播風險，影響民眾健康。

針對台中警方的作法，社團法人台灣露德協會發布聲明表示，此執法行動違背公衛精神、充滿歧視色彩，表達遺憾。保險套是防疫工具，不應成為犯罪證物；保險套與潤滑液是預防性傳染病重要物資，相關營業場所也依法應備妥防護用品。警方將此視為犯罪證據，違背中央政策，更形同打擊安全性行為。

露德協會表示，歷史教訓不容重演，「保險套矛盾」傷害公衛基礎。2004年「農安街事件」中，警方以保險套作為定罪依據，導致同志與交誼空間業者普遍不敢提供防護工具，防疫防線因而潰散；此矛盾不應重演，否則將削弱公衛信任機制，也對社群造成壓迫與恐懼。

露德協會呼籲，停止獵巫式執法，拒絕媒體消費性少數，「多人運動」、「天菜警察」等獵奇敘事，不僅模糊公衛重點，更對特定性少數群體進行汙名與道德審判。

另外，台灣同志諮詢熱線協會、社團法人台灣性產業勞動者權益推動協會、台灣性別平等教育協會等日前也共同聲明，多家媒體27日報導素材，多由台中市警察局提供，已明顯違反偵查人員應恪遵偵查不公開原則，對此嚴正譴責。

聲明強調，「性」作為人類生命經驗一環，是個人探索自我認同、建立親密關係及認識身體的重要歷程，只要在符合法律規範、基於雙方積極同意，並尊重彼此安全與隱私情況下，都屬健康且重要生命經驗。

聲明也說，相關報導以「犧牲自我」、「生理上無法接受」等詞彙，形容員警臥底執法情境，帶有對同志社群嘲諷與貶抑，更反映執法體系在性別、性傾向及性別認同議題，存在明顯性別敏感度不足；促請相關執法機關，正視並提升執法過程中性別敏感度，以消弭對同志族群制度性歧視。