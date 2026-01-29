縮短通關時間！「台日機場入境事先確認」今實施 飛日本11機場航班旅客受惠

農曆春節將至國人瘋出遊，為縮短赴日旅客入境通關時間，「台日機場入境事先確認」作業今天再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島、神戶、大分等11個機場。

桃園國際機場公司表示，「台日機場入境事先確認」作業曾在2024年寒假及春節期間辦理，今年自1月29日起至2月25日再次舉辦，旅客在適用航班之櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，旅客可以自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序，縮短通關時間。

機場公司說明，「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認。旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境日本，適用對象為搭乘特定航班從台灣出發至入境日本「短期滯在」之觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間90天以內者，於班機起飛前30分鐘停止受理。

一名赴日旅遊的女士表示，去年帶著年長的母親到北海道旅遊，辦理入境手續時等了很久，今年聽說新服務上路就先在台灣辦好，相信透過事前作業就可以不那麼累、等那麼久。另名男性旅客說，發前有注意到這項新措施，今天就提早來辦好手續，到日本那邊就可以縮短很多時間，在旅遊旺季提供這項服務真的很方便。