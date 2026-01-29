豐原禽流感雞場雞蛋流向曝光！逾7000台斤流出 最大宗在苗栗

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展（中）表示，豐康畜牧場1月1日到27日流出超過7000台斤雞蛋，其中4640台斤流入苗栗、660台斤流入台北，剩下則在台中。記者陳敬丰／攝影
台中市衛生局長曾梓展（中）表示，豐康畜牧場1月1日到27日流出超過7000台斤雞蛋，其中4640台斤流入苗栗、660台斤流入台北，剩下則在台中。記者陳敬丰／攝影

台中市豐原區豐康畜牧場死雞遭驗出禽流感病毒陽性，台中市政府追查該牧場的雞蛋流向，從元旦到1月27日，總共售出7125台斤，其中4640台斤售給苗栗縣上圓商行，660台斤售給台北市農匠市集，餘下留在台中，市府已一一通知業者下架回收。

台中市長盧秀燕今天下午臨時開記者會，說明禽流感疫情目前處理情形，她表示，大家最關心這次事件中雞蛋的流向，市府連續2天調查已經掌握，為了確保社會大眾食品安全，會公布所有雞蛋流入店家。

衛生局長曾梓展指出，從今年1月1日到27日，豐康畜牧場售出7125台斤雞蛋，事件爆發後，農業局到牧場發現236台斤，當場查封；雞蛋流入外縣市的部分，包含台北市農匠市集股份有限公司的660台斤，與苗栗縣上圓商行的4640台斤，市府28日通知北市與苗縣衛生局和2家業者。

曾梓展表示，流入台中市的部分，有台中農會供銷部160台斤、有雞樂園320台斤、7家餐飲業者共240台斤與85名個人買家共1105台斤，7家餐飲業者分別是九號碼頭福科店、老喬冰菓室、豐原區葉家刈包、植暇室餐廳、潭子區雞蛋糕、大里區雞蛋糕與中區橫綱燒肉店。

曾梓展說，28日已經電話通知台中市所有買入問題雞蛋的業者，並實地稽查農會供銷部，現場下架12台斤，還碰到民眾退貨5.5台斤，今天實地稽查有雞樂園與7家餐飲業者，落實下架回收。

台中市政府調查此次禽流感事件雞蛋流向。圖／台中市政府提供
台中市政府調查此次禽流感事件雞蛋流向。圖／台中市政府提供

