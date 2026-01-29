聽新聞
0:00 / 0:00
2萬箱流入市面！橄欖油混摻低價芥花油販售 不法獲利約1500萬元
法務部調查局嘉義市調查站查獲一對母子檔進口少量「蒙特樂橄欖油」後，混摻低價芥花油，以批發方式販售，民國113年起至今約2萬箱流入市面，不法獲利約新台幣1500萬元。
嘉義市調查站今天發布新聞稿表表示，民眾購買「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」察覺油品氣味有異，向調查站檢舉，經循線追查，發現黃姓婦人和李姓男子母子檔為降低成本、牟取暴利，113年起自義大利進口少量「蒙特樂橄欖油」，再於倉庫內將低價芥花油與進口橄欖油混充裝瓶。
嘉義市調查站報請台灣台北地方檢察署檢察官指揮，與嘉義市政府警察局刑事警察大隊、衛生福利部食品藥物管理署等組專案小組。
專案小組20日同步搜索公司、發貨倉庫及黃姓母子住居所等6處，當場查封以芥花油混充橄欖油130箱（每箱6罐、每罐2公升裝）並分由台北市及新北市政府衛生局取樣送驗，另查扣混充油品機具設備、待分裝「蒙特樂橄欖油」空桶、標籤及帳冊等。
經檢方複訊，認為母子檔、李姓及傅姓員工涉犯詐欺及違反食品安全衛生管理法等罪嫌，母子各以新台幣80萬元交保、李姓及傅姓員工各以20萬元交保，全案仍持續擴大清查銷售流向。
專案小組調查黃姓婦人以自家公司名義自義大利進口「蒙特樂橄欖油」，而李姓男子負責的公司自國內買芥花油，共同在新北深坑區倉庫以每20公升橄欖油摻雜約500公升芥花油，再以簡陋機具設備自行混合後分裝到「蒙特樂橄欖油」空桶，黏貼「原產地：義大利」及「100%PURE橄欖油」標籤，欺騙不知情消費者。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言