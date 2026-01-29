挖到了！苗縣後龍外埔挖出台中「豐康牧場」跨縣掩埋病死雞

針對台中市豐原區「豐康牧場」業者跨縣將逾千隻染病死雞隻運往苗栗縣後龍鎮外埔農地掩埋，苗栗縣政府農業處及動防所今天下午動員大批人力與機具，配合檢警現場開挖，於3點40分左右挖到大量雞屍，正研議對地主依廢棄物清理法開罰。

苗縣府農業處長陳樹義表示，現場依廢死雞機制執行清消及開挖作業，並設置封鎖線；下午3點多安排怪手進場開挖作業，發現大量雞屍，確認地點無誤。目前同仁已根據既定機制展開相關工作，化製車等設備亦已到場準備，預計在化製完成後隨即消毒作業，期望於今日內順利完成所有流程，以保障當地居民的安全與安心。

另外，依據台中市政府提供之訪談紀錄，為確認數量，將組織人力清點，規畫以袋裝方式清算，最後統計總數以比對實際與紀錄是否相符。此項作業目的在於確保全部疑似廢棄雞隻均被清除，防止相關衛生或環境問題持續發生。

陳樹義表示，針對業者與地主的裁罰方式也做初步討論，重申業者部分將依現場既有作法，依動物傳染病防治條例裁罰最高金額為100萬元；至於地主，如有違法事實，將依據廢棄物清理法46條「處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。」