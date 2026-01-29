純橄欖油遭爆摻低價芥花油…食藥署怒批摻偽假冒 擬要全台業者分級標示

近期民眾向嘉義市調查站檢舉，不肖業者疑似以芥花油混充橄欖油販售，還標示100%純橄欖油，這款「蒙特樂純橄欖油」庫存產品，已被依法封存。衛福部食藥署指出，業者未如實標示成分，還謊稱100%純橄欖油，已是摻偽假冒行為，為杜絕類似情況，將研擬要求業者依照中華民國國家標準（CNS）標準明確標示橄欖油不同分級，否則將依「食安法」開罰。

食藥署指出，業者融琦國際有限公司，進口「蒙特樂純橄欖油」混合「芥花油」並重新分裝後，產品標示為「蒙特樂純橄欖油」，還稱成分100%為橄欖油，該署1月20日會同嘉義市調查站、新北市及台北市政府衛生局，赴製造場所，釐清產品來源、製程及標示情形，嘉義市調查站扣押混油槽設備，並令業者全面下架回收，防止問題產品持續流通市面。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，食藥署已蒐集國際相關規範，正研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定，規劃市售橄欖油品品名應依CNS用語、定義及分級標示，避免雙重標準，目前CNS的橄欖油分級標準，分為冷壓橄欖油、精製橄欖油、精製橄欖粕油、橄欖粕油5種等級，食藥署將以此方向討論，比照分級要求業者明確標示，否則將依食安法不實標示開罰。

劉芳銘說，食藥署近期就會舉行專家會議討論橄欖油分級標示訂定，新制還需經過預告、公告程序才能上路，期間民眾選購橄欖油時，可檢視油品成分百分比，不過，油品摻假情形民眾不容易透過品飲時分辨，食藥署將加速要求業者標示成分，同時透過稽查，揪出標示不實的業者，如有涉及「刑法」違規情事，將移送檢調單位處理，嚴加管理市售橄欖油。

食藥署指出，市售食品如有標示不實之情事，依「食安法」第28條及第45條，可處新台幣4萬元以上4百萬元以下罰鍰。另，市售食品不得有任何攙偽或假冒情事，被獲違規者，將依「食安法」第15條第1項第7款及第49條規定從嚴處分，並一律移送檢察機關偵辦，可處七年以下有期徒刑，得併科新台幣8千萬元以下罰金，絕不寬貸。