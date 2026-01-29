慈濟永續新書發表 與台大合作「頂石計畫」共創世代傳承

慈濟基金會與台灣大學管理學院攜手合作「價值傳承暨志業創新」課程，1月28日在新店靜思堂舉辦成果發表會，同時結合天下文化舉辦《永續治理，讓大愛永傳人間》新書發表，完整呈現慈濟志業與學術研究的結合，將永續治理的理念制度化與文字化，並透過五大主題報告，展現跨世代共創永續藍圖的努力，兩者相互呼應，既是慈濟志業精神的延伸，也是學術界與公益界攜手推動永續治理的具體實踐。

台大校長陳文章、台大管理學院教授團隊與慈濟基金會代表等人，於會前特地拜會證嚴上人，向上人報告課程推動的歷程，並分享合作成果，並由慈濟慈善基金會執行長顏博文與天下文化副社長吳佩穎，恭呈新書《永續治理，讓大愛永傳人間》予上人，本書的出版是慈濟志業與學術研究共同努力的成果，證嚴法師勉勵眾人持續推動永續治理，並以慈濟精神為社會注入更多良善力量。

《永續治理，讓大愛永傳人間》由天下文化出版，全面呈現慈濟基金會在志業、實踐、精進與永續四大面向的探索與成果，全書共分為四部、二十章。專書不僅是慈濟志業的紀錄，更是永續治理的實踐指南，透過制度、人才與創新，勾勒出一條以大愛為核心的永續藍圖，啟發社會共同邁向良善未來。

顏博文執行長感謝台大教授團隊與天下文化的共同努力，強調永續治理不僅是慈濟的志業核心，更是全球社會的共同課題。顏執行長指出，慈濟邁入一甲子歲月，始終以「大愛」為核心價值，推動慈善、醫療、教育與人文四大志業，如今更透過學術合作，將永續治理的理念深化為制度與人才培育的基石。

與會學者團隊台大校長陳文章、政大科管智財研究所講座教授吳思華、台大管理學院名譽教授柯承恩、台大社工系名譽教授馮燕、台大管院院長陳家麟、產學發展副院長謝明慧等師長，分享他們在課程推動過程中的心得，並一致認為，永續治理的核心在於「價值的傳承」，而慈濟正是以行動實踐價值的最佳典範，同時，慈濟的志業精神與學術研究相互呼應，能夠為台灣乃至全球的永續治理提供具體範例。

天下文化副社長兼總編輯吳佩穎指出，天下文化作為出版單位，特別重視「永續治理」一書的定位，出版這本書的目的，不僅是記錄慈濟的志業，更是希望透過文字，讓永續治理的理念能夠廣泛傳播，啟發更多人投入社會公益。

新書發表會後，緊接著慈濟與台大合作的「頂石計畫」成果發表會同場展開。上午首先由「建立慈濟基金會全球永續治理制度」主題揭開序幕，報告內容聚焦於如何將慈濟的治理模式制度化，並與國際永續標準接軌；「共嚮行善 Let's Connect!」則強調跨平台的善念連結，讓慈濟的志業能夠透過數位工具與全球青年互動。

下午場「打造具韌性的永續人才體系」探討如何培育具備永續思維的專業人才；接續的「Make 靜思堂 Feel Like Home」以空間設計與心理舒適為主題，提出讓志工與訪客在靜思堂感受「家」的溫暖；最後，「同行共願促進慈濟跨世代共融」報告，強調跨世代的合作與共融，讓慈濟志業能在不同年齡層之間持續傳承。

慈濟基金會、台灣大學管理學院、天下文化三方攜手，透過永續課程及新書問世，展現志業精神與學術研究的交會，並以具體行動回應永續治理的挑戰，這場交流不僅凝聚了理念，也開啟了更多合作的可能，為持續推動社會共善與永續發展奠定堅實基礎。

未來，慈濟將持續深化與學術界的合作，推動跨世代人才培育與制度創新，讓永續治理的理念不僅在台灣落地，更能走向國際，成為全球公益與永續發展的典範。

