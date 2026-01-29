聽新聞
禽流感升溫…一個月5縣市撲殺逾16.2萬雞隻 衝擊年節供應
高病原性禽流感疫情持續延燒，根據防疫單位統計，民國115年1月至今，全國已有嘉義縣、台南市、屏東縣、台中市等個縣市，共7處養雞場確診禽流感，累計撲殺家禽約16萬2千餘隻，病毒型別皆為H5N1，疫情集中於蛋雞與肉雞場，對國內家禽產業與春節前後民生供應造成明顯衝擊。
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡1月10日起陸續死亡；昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天撲殺場內餘剩的5000多隻雞，死亡加撲殺共7000多隻。
從分布來看，嘉義縣為本波疫情最嚴重縣市，共有4處陸禽場確診，台南市與屏東縣各有1場，另有1場案例於1月中旬新增。防疫單位指出，目前確診案例皆屬陸禽場，水禽與混養場尚未出現通報病例。確診場域均依規定完成撲殺、清場與消毒作業，並劃設管制區與監測區持續追蹤。
統計顯示，單一養雞場撲殺數量動輒上萬隻，其中嘉義縣朴子市某蛋雞場撲殺近5萬隻，為目前單場最大量。整體撲殺規模已逼近16萬隻，對雞蛋與雞肉供應形成壓力。業界指出，正值春節消費旺季，產地供給減少已反映在批發與零售價格，雞蛋、白肉雞價格皆出現上揚趨勢。
回顧去年，全國因禽流感累計撲殺家禽約90萬隻，顯示疫情並非短期事件，而是反覆對產業造成結構性衝擊。養禽業者坦言，頻繁撲殺與停養不僅影響產量，也增加防疫與復養成本，對中小型養殖戶更是沈重打擊。
面對疫情升溫與市場波動，國民黨立委立法院經濟委員會召委楊瓊瓔呼籲農業部與經濟部應提高警覺，一方面強化產地防疫、生物安全與監測密度，降低疫情擴散風險；另一方面，須密切掌握雞蛋與雞肉供需與價格變化，適時啟動穩定措施，以減輕對春節與後續民生消費的衝擊，避免禽流感疫情進一步擴大成為民生與物價問題。
