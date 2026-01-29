禽流感升溫…一個月5縣市撲殺逾16.2萬雞隻 衝擊年節供應

高病原性禽流感疫情持續延燒，根據防疫單位統計，民國115年1月至今，全國已有嘉義縣、台南市、屏東縣、台中市等個縣市，共7處養雞場確診禽流感，累計撲殺家禽約16萬2千餘隻，病毒型別皆為H5N1，疫情集中於蛋雞與肉雞場，對國內家禽產業與春節前後民生供應造成明顯衝擊。

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡1月10日起陸續死亡；昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天撲殺場內餘剩的5000多隻雞，死亡加撲殺共7000多隻。

從分布來看，嘉義縣為本波疫情最嚴重縣市，共有4處陸禽場確診，台南市與屏東縣各有1場，另有1場案例於1月中旬新增。防疫單位指出，目前確診案例皆屬陸禽場，水禽與混養場尚未出現通報病例。確診場域均依規定完成撲殺、清場與消毒作業，並劃設管制區與監測區持續追蹤。

統計顯示，單一養雞場撲殺數量動輒上萬隻，其中嘉義縣朴子市某蛋雞場撲殺近5萬隻，為目前單場最大量。整體撲殺規模已逼近16萬隻，對雞蛋與雞肉供應形成壓力。業界指出，正值春節消費旺季，產地供給減少已反映在批發與零售價格，雞蛋、白肉雞價格皆出現上揚趨勢。

回顧去年，全國因禽流感累計撲殺家禽約90萬隻，顯示疫情並非短期事件，而是反覆對產業造成結構性衝擊。養禽業者坦言，頻繁撲殺與停養不僅影響產量，也增加防疫與復養成本，對中小型養殖戶更是沈重打擊。