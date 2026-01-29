融琦橄欖油混充芥花油還標示不實 北市衛生局重罰400萬元
融琦國際有限公司遭爆橄欖油混充芥花油及標示不實。北市衛生局今表示，已啟動流向追查及通報作業，截至昨日已累積下架3202瓶產品，另依法從重裁處該公司400萬元罰鍰；至於該案涉及攙偽假冒，將持續配合檢調偵辦。
衛生局表示，1月20日配合北檢指揮偵辦，會同法務部調查局嘉義市調查站、衛福部食藥署及新北市衛生局等單位組成專案小組。當日先前往融琦公司承租在新北深坑的製造場所，現場查獲混充油品的相關設備、器具，隨後搜索調查該公司在北市的辦公地點；經調查發現，融琦公司販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事。
衛生局指出，1月20日即刻啟動流向追查及通報作業，通知各網路購物平台業者下架該產品，並通報17縣市衛生局協助查核轄內下游業者，要求停止販售，截至1月28日已累積下架3202瓶產品。
衛生局已先行依違反食安法第28條標示不實規定，依同法第45條從重裁處該公司400萬元罰鍰；另涉及攙偽假冒情節，衛生局持續配合檢調偵辦。
衛生局提醒，凡有進貨或使用融琦公司販售「蒙特樂橄欖油100%PURE （規格：2L）」的業者，應立即主動停止使用、販售，並主動通報衛生主管機關，以免觸法。
依食品安全衛生管理法第15條規定，食品或食品添加物若有攙偽或假冒者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者可依同法第49條處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金；同法第28條規定，食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解到情形，違者可依同法第45條處4萬元以上400萬元以下罰鍰。
