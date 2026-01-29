聽新聞
陽明山花季將至 警公布交管措施籲多乘大眾運輸工具上山
陽明山花季將吸引年節出遊民眾造訪，警方今公布相關交管措施，呼籲民眾配合配合疏導，期間多利用大眾運輸工具，共同維護交通順暢。
警方表示，陽明山花季期間，預計冷水坑、 擎天崗、花卉試驗中心等多處景點將吸引人潮，警方將於2月5日至3月15日間，連續假日上午7時至下午4時，實施自用小汽車（含客貨兩用車）上山交通管制，視車流狀況實行彈性交管疏導。
交管及疏導措施包含：一、仰德大道與至誠路口、福林路與忠勇街口設立管制點。二、格致路與凱旋路口下山彈性分流。
警方呼籲，民眾出遊賞花可多多利用大眾運輸工具，從捷運劍潭站、士林站轉乘公車（紅5、260、小15、303及111）上山，避免陷入車潮或耗時尋找車位，影響出遊心情。
開車出遊時應養足精神，切勿疲勞駕駛，影響行車安全；勿違規停車，禮讓行人優先通行，遵守交通安全規則，配合現場員警及義交指揮疏導，共同維護交通順暢。
