蛋能退嗎？台中豐康牧場爆H5N1禽流感消費者炸鍋 食安處緊盯退費

台中市豐原區豐康牧場遭爆料有逾1700雞隻蛋雞大量死亡就地掩埋，卻仍正常出蛋。市府昨證實，經檢驗結果為H5N1禽流感陽性，案場內5000多隻雞今早全面撲殺。消息曝光，消費者炸鍋，質疑業者「私埋死雞」太可惡。豐康牧場透過臉書PO出退費機制；食安處已派員採取「嚴密監督」稽核業者退貨處置流程。

台中市政府表示，市府在1月26日晚間接獲通報，指豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡。市長盧秀燕說明，農業局動保處27日派員到場訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果證實是禽流感病毒陽性。市府成立前進指揮所，完成案場及周邊3公里消毒，並管制人車，追蹤流出的蛋下架以及回收銷毀；本案將依法最高罰100萬元，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依畜牧法裁罰。

豐康牧場主要販售高品質的雞蛋，販售管道是採線上企業對顧客的行銷模式，沒有賣場通路，蛋品的價格較市售的價格高，業者還推出1年份雞蛋1萬6800元方案，照常有人全額付清。事件爆發後，有網友在「豐康牧場」粉絲頁痛罵「老闆你太可惡了！偷偷掩埋而不主動通報？」「買到染疫雞蛋可以退嗎？」

豐康牧場在臉書PO文表示，近日於場內例行性監測中，發現部分雞隻健康狀況異常，雖目前尚在檢驗階段且尚未流入市場，但本著誠信經營與對消費者負責之初衷，本場決定採取最高標準之防疫措施，針對已購買本批次產品之顧客，提供以下保障方案，全面辦理退款退費，凡購買本場產品之客戶，有疑慮不論產品是否拆封，均可憑原購買憑證（產品盒及交易紀錄）辦理全額退款。

衛生局指出，豐康牧場主動聲明，願接受消費者退費，客服專線04-25360989，有食用疑慮的民眾可撥打詢問退貨退費事宜。同時，食安處將派員至蛋場稽核其退貨處置流程，採取「嚴密監督」立場，確保民眾退回的蛋品經妥善處理，保障消費者權益。