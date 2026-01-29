青少年常偏頭痛…台灣還未核准美國有效藥 醫籲家長勿亂用

台北榮總副院長王署君的研究顯示，台灣12到15歲青少年偏頭痛盛行率6.8%、每15人就可能1人飽受偏頭痛之苦。美國食品藥物管理局已核准原用來預防成人偏頭痛新藥「艾久維」，台灣還未核准用於未成年人，卻有家長關切詢問。

台南市立安南醫院神經內科杜宜憲醫師指出，考量不同體質，建議家長應該和專業醫師詳細討論，根據過往的用藥反應與發作型態來決定治療計畫，不要迷信偏方或特定藥物。

杜宜憲說，偏頭痛是常見神經疾病，病人時常劇烈頭痛伴隨噁心嘔吐，對生活影響極大。青少年偏頭痛不只干擾學習，更會影響社交活動和生活品質。目前治療除了傳統口服藥，更有新藥不斷問世。

杜宜憲指出，其中一種新藥是針對偏頭痛發作時很重要的神經傳導物質「抑鈣素基因相關肽(CGRP)」的分子。CGRP能擴張血管，傳遞疼痛訊息，已有多種新藥可阻止CGRP與受器結合，阻斷偏頭痛發作。

這種新藥又分口服拮抗劑和注射型單株抗體，都已廣泛用在成人偏頭痛治療，卻沒有針對兒童青少年的大規模臨床試驗。

今年1月權威醫學期刊「新英格蘭醫學雜誌」（NEJM）最新一期發表臨床試驗，受試對象6-17歲的病人，每月頭痛天數14天以下並持續6個月以上。受試者每月注射一次偏頭痛單株抗體Fremanezumab。研究團隊並根據受試者體重進行個人化調整。經過3個月追蹤數據顯示，頭痛減少天數、服用止痛藥天數，藥物組都勝過安慰劑組，而且近半(47.2%)達成了「頭痛減半」目標。

杜宜憲表示，在家長最關心的安全性方面，研究也得到驗證。藥物組最常見的副作用為「注射部位泛紅」約 9.8%，但大多為輕微至中度；心理健康的安全性，研究統計自殺行為和想法，在藥物組並沒有增加。美國食品藥物管理局已經核准該藥物，可用於治療青少年和兒童的陣發性偏頭痛。

不過杜宜憲提醒，研究對於青少年和兒童的失能評估，藥物組和安慰劑組並沒有差異，而且研究對象不包含頭痛更頻繁的「慢性偏頭痛」族群，追蹤時間也僅3個月，應有後續更多研究。且這一類藥物在台灣目前尚未核准用於未成年人。