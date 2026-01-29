快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

行人綠燈閃燈時走斑馬線 最快4月起免罰

中央社／ 台北29日電
交通部說，因考量號誌閃爍是「警告」行人綠燈即將結束，修正放寬相關規定，讓行人不再挨罰，預計4月上路。情境示意圖，圖為台北市中山區民眾。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
交通部說，因考量號誌閃爍是「警告」行人綠燈即將結束，修正放寬相關規定，讓行人不再挨罰，預計4月上路。情境示意圖，圖為台北市中山區民眾。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

現行規定行人專用號誌閃爍時，禁止行人走上斑馬線，否則依法開罰。交通部說，因考量號誌閃爍是「警告」行人綠燈即將結束，修正放寬相關規定，讓行人不再挨罰，預計4月上路。

交通部日前預告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條。

交通部說，行人專用號誌「行走行人」的綠色燈號閃光顯示時，是警示行人可通行的綠燈時間即將結束，尚未進入道路者，為安全起見，要避免再進入道路；但現行規定是尚未跨入者「禁止」跨入，導致部分行人因此受到處罰。

對此，交通部強調，行人號誌閃光綠燈的設計，不在催促行人「趕快通過」，而是提醒「停下腳步」，因此修法保障行人（特別是高齡者）的交通安全，預計今年4月上路。

行人 交通部 斑馬

延伸閱讀

賀陳旦質疑「北宜直鐵」刻意排除真相 向交通部下戰帖辯論

影／北宜高鐵爭議不斷 民團指鐵道局「踐踏專業」

影／張景森批高鐵延伸宜蘭「史詩級災難」 陳世凱：政府不會亂花錢

賀陳旦下辯論戰帖質疑宜蘭高鐵 陳世凱駁：交通部決策嚴謹

相關新聞

禽流感升溫…一個月5縣市撲殺逾16.2萬雞隻 衝擊年節供應

高病原性禽流感疫情持續延燒，根據防疫單位統計，民國115年1月至今，全國已有嘉義縣、台南市、屏東縣、台中市等個縣市，共7...

比霸王級寒流更強？ 粉專指美模式預測2月9日北台灣平地恐0度低溫

10年前1月發生霸王級寒流，不少人記憶猶新。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據最新的美國電腦預測模式，在2月9日上午8時...

蛋能退嗎？台中豐康牧場爆H5N1禽流感消費者炸鍋 食安處緊盯退費

台中市豐原區豐康牧場遭爆料有逾1700雞隻蛋雞大量死亡就地掩埋，卻仍正常出蛋。市府昨證實，經檢驗結果為H5N1禽流感陽性...

122個航班參與！「台日機場入境事先確認」再上路 旅客讚出遊省時間

「台日機場入境事先確認」作業今天再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，旅客都大讚很便民。...

整理包／2026換新鈔限時5天 據點、須知、免排隊攻略一次收

農曆新年腳步將近，中央銀行公布2026馬年換新鈔時程，全台7家銀行與中華郵政將於2月9日（週一）至2月13日（週五）開放兌換。這次除了公股銀行，民營銀行也祭出「免排隊」密技，最搶手的百元新鈔仍維持每人限換100張的規定。

豐原上千病死雞運至苗縣後龍掩埋 當地大排235雞屍來源仍待調查

針對台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」感染H5N1高病原性禽流感，導致上千隻雞死亡，業者自行掩埋隱匿疫情，苗栗縣動物保護防疫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。