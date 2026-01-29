快訊

122個航班參與！「台日機場入境事先確認」再上路 旅客讚出遊省時間

中央社／ 桃園機場29日電
「台日機場入境事先確認」作業今天再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與。圖為桃園機場的自助行李托運櫃檯。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
「台日機場入境事先確認」作業今天再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與。圖為桃園機場的自助行李托運櫃檯。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

「台日機場入境事先確認」作業今天再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，旅客都大讚很便民。航空公司表示，幾乎所有乘客都提前辦理。

桃園國際機場公司日前發布，曾在2024年寒假及春節期間辦理的「台日機場入境事先確認」作業，今年自1月29日起至2月25日再次舉辦，由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航共有15條航線、預計122個航班參與，抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島等機場外，今年更增加神戶、大分，共計11個機場。

航空公司地勤人員表示，會在旅客辦理報到時的櫃檯提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否提前於候機室內辦理入境事先確認，根據作業現場觀察，除了日本旅客之外，幾乎所有的乘客都會辦理入境事先確認作業。

前往日本旅遊的女性旅客表示，「以往入境日本，因為人很多總是要等很久」，尤其現在是寒假期間，到日本旅遊的台灣旅客更多，這是她首次使用這項服務， 希望在抵達日本後可以快速通關入境。

另一名女士說，去年到北海道旅遊辦理入境相關手續，當時還帶著年長母親的她真的等很久，聽說新服務上路立刻來辦理，相信透過事前作業，可以不那麼累、等那麼久，以去年跟今年體驗比較「這項措施真的很棒」。

另一名男性旅客指出，以前入境日本要填寫很多文件比較繁雜，近日計畫前往日本時就留意到這項新措施，今天也特別提早報到以進行相關作業，寒假期間很多民眾前往日本旅遊，有了這項措施可以縮短很多時間，在旅遊旺季提供這項服務真的很方便。

機場公司提醒，「台日機場入境事先確認」是與日本出入國在留管理廳合作，由日本派遣審查官至桃機，旅客可於候機室內透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認，抵達日本後只需確認為本人，且完成入境事先確認的認證就可入境，從台灣入境日本觀光、訪親及短期商務等滯留期間90天以內的特定航班旅客都適用，但班機起飛前30分鐘停止受理。

