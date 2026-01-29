立委促「醫師加班費免稅」過年前拍板 衛福部回應了

近年全台醫事人力持續吃緊，兒科、急重症及多項專科醫師人力流失嚴重，立委廖偉翔先前多次提倡「醫師加班費免稅」政策，29日再度呼籲衛福部盡速拍板。衛福部長石崇良當場回應，目前僅剩一次會議即可定案，並承諾將於農曆年前發函執行。

廖偉翔指出，醫療體系長期高工時、高壓力，卻受限於稅制與健保給付制度的不合理，導致留才困難，若不及時改革，恐衝擊急重症與偏鄉醫療量能。

廖偉翔在先前質詢中，即要求衛福部推動「醫師加班費免稅」，實質減輕第一線醫師負擔。石崇良當時回應，正爭取將醫師加班費抵稅機制明訂於《健保特約管理辦法》，並比照《所得稅法》標準辦理。

在本次會期最後一次質詢中，廖偉翔再次呼籲石崇良落實承諾。石崇良也說明，政策推動進度樂觀，僅剩一次會議即可拍板；廖偉翔則進一步要求，務必於農曆年前完成定案並發函，讓醫師過年前能收到一份小紅包。

廖偉翔強調，醫療體系瀕臨崩潰並非短期問題，唯有盡速落實抵稅制度、持續推動健保給付合理化，才能真正留住醫療人才。他表示，能順利推進「醫師加班費免稅」作為本會期的重要成果，相當欣慰；本會期將於1月31日結束，新會期2月1日無縫接軌，未來將持續替第一線醫護人員發聲。