推廣洗腎選腹膜透析 北市聯醫忠孝院區使用率28%

台灣洗腎人口居高，北市聯醫今天表示，腹膜透析比血液透析舒適且可在家安全施作，但全國使用率不到10%，總統賴清德盼達18 %，以增進治療韌性，忠孝院區推廣20年，已達28%。

台北市立聯合醫院忠孝院區腎臟內科主任林易生告訴中央社記者，台灣跟日本、美國的洗腎人口比例，全球排名前3；台灣腎臟醫學會統計，2022年全國洗腎人口8.8萬多人，多是老人，且當年數據顯示平均每人因此延壽6.7年。

他說，血液透析要排班進行，累積2到3天才至醫院進行人為介入排尿（身體毒素、多餘水分），約4小時；腹膜透析則可在家進行，排出及灌入透析液約15到30分鐘，間隔4到6小時後再做下一次排出及灌入作業，因患者狀況不同，1天施作次數不等，但有持續排尿，生理舒適度較好。

林易生並說，腹膜透析可在家自行或借助家人協助下安全操作，深具彈性；賴總統去年11月出席台灣腎臟醫學會活動時就說，希望全國使用率達18%，增進治療韌性；忠孝院區已推廣20年，起初零人使用，現在已有40名，加上血液透析約近百人，使用率已達28%。

林易生也說，北市患者多前往醫學中心做血液透析，或到區域醫院，但以全國來說，也有人在一般醫院、診所施作，除了患者多不敢在家自行操作，但有的人甚至不知道有腹膜透析此一選項，因此目前全國使用率仍不到10%，加拿大則已到30%、40%。

林易生進一步說，其實已有腹膜透析機器，可在睡覺時進行，白天生活品質會更好，機器會將治療數據即時回傳醫院端，讓醫護團隊掌握實況，若引流不順沒達到治療目標，醫護會關懷了解、提供建議，或請患者回診處理；即便睡覺壓到管子，機器也會鳴聲叫醒患者調整睡姿；且健保全額給付租金；呼籲更多患者嘗試。

最後他說，為提高使用率，衛福部希望醫學中心、區域醫院輔導一般醫院、診所建置相應的醫療關懷網絡，助基層機構向更多患者推廣使用腹膜透析。