高鐵2.0啟動 運量攀升夜間維修成幕後關鍵力量

高鐵明年將邁入營運20周年，台灣高鐵發布全新企業形象影片「蓄勢以待篇」，宣告每一天都做好準備，將以「高鐵2.0」新面貌迎接旅客。從第一線高鐵人的日常出發，呈現旅客平時難以看見的夜間工作現場，包含深夜檢修、反覆確認流程及跨單位協作，強調高鐵白天所展現的準時與安全，來自夜間分秒必爭的專業投入。

高鐵董事長史哲去年上任後，提出「高鐵2.0」相關6大計畫，因應新車到位，以2027年為階段性目標，包含引進新世代列車帶動全面服務升級；因應極端氣候強化高鐵韌性；加速數位轉型打造智慧高鐵；攜手本土廠商提升產業實力；落實環境永續優化職場環境；連結地方共生共創旅運商機。

高鐵昨（28日）舉辦左營基第二車輛檢修廠上梁典禮，未來將成為N700ST在台灣的新家，史哲致詞時說，台灣高鐵每天凌晨0時05分收班後，到隔天早上5時50分第一班車出發，這不到5小時期間，需完成車輛的日檢、月檢，以及正線上的相關作業。民眾享受到的高鐵準點，背後是非常高強度的投入。

高鐵也釋出全新企業形象影片「蓄勢以待篇」。高鐵表示，這支影片從高鐵人的日常出發，拍下那些不被看見的時刻—深夜檢修、反覆確認、跨單位協作。

該影片欲傳達高鐵2.0已經啟動，盼讓社會看見，高鐵白天所呈現的準時與安心，其實來自夜間每一分、每一秒的分秒必爭，同時也代表高鐵ˋ為即將於2027年投入營運的N700ST列車，如火如荼展開各項準備工作。

高鐵指出，高鐵2.0並不只是設備升級，而是一種更高標準的自我要求—在運量快速成長的時代，依然選擇把責任放在速度之前，把「把事情做對、做好、做到位」是高鐵一向的堅持。透過這支影片，也想傳達，高鐵不是由單一英雄撐起，而是一棒接一棒的團隊所共同守護的系統。

高鐵表示，面對運量急遽成長與新世代列車即將投入營運，高鐵2.0代表的不是更快，而是更高標準的自我要求，從維修、站務、車務到跨團隊協作，每一個細節都以「把事情做對、做好、做到位」為原則，確保系統穩定、社會安心。