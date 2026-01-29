台灣研發益生菌…中年族群補充12周 肌肉量增0.5kg！研究登上日本期刊

益生菌的功能近年廣受重視，日本研究發現，中年族群補充特定益生菌，十二周之後肌肉量可增加0.5公斤，相關研究已刊於日本「薬理と治療」期刊。

這項研究以日本中年族群為對象，介於40到64 歲、身體質量指數（BMI）23至30，自覺「近年體重上升或體能、耐力下降，開始變胖、沒力」而接受臨床試驗，在不強制改變既有運動與飲食習慣的前提下，將受試者分為二組，一組使用特定益生菌，另一組則使用安慰劑，評估兩組對於減少脂肪量、全身骨骼肌量及軀幹肌肉量的影響。

研究初期119人，最終56人完成隨機分派臨床實驗，研究顯示，與使用安慰劑組相比，補充特定益生菌的日本中年族群，在連續攝取12周後，全身骨骼肌量與軀幹肌肉量平均增加約0.5至0.6公斤，達統計顯著差異；對50歲以上受試者，可見改善體脂的趨勢。

發展相關益生菌的台灣生合生物科技指出，與日本健康食品原料資料庫平台流量排名前四的「日本株式会社中原（NAKAHARA」合作，以研究中使用益生菌申請「機能性表示食品」，經日本核准，可標示為「機能性表示食品（Food with Function Claims, FFC）」，獲得具備「筋肉」功能說明上市。