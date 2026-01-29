快訊

衛福部宣布主治醫師加班費將免稅 醫界：減輕稅務負擔助人力回流

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院副院長洪子仁說，主治醫師未被納入「勞基法」，所面臨高工時、高壓力工作本質，卻與一般勞工無異，現行規範勞工每月有46小時免稅加班費額度，醫師卻無相關制度，新制有助補齊長期的稅務制度缺口。本報資料照片。
年輕醫師不願留任醫院，多往診所流動，為把醫師留在醫院任職，衛福部與財政部取得共識，研擬醫師免稅機制，衛福部長石崇良今天說，新制2月就會拍板，過年前發函財政部。醫界對醫師免稅新制表示支持，認為此舉為落實「勞務公平」重要里程碑，有助醫院留才，穩固國內逐漸崩壞的急重症醫療防線，確保民眾就醫權利。

診所醫師執行業務所得，可視為成本在報稅前扣除，但醫院醫師無免稅機制，是加劇醫療人才由醫院往診所流動的原因之一。新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，主治醫師未被納入「勞基法」，所面臨高工時、高壓力工作本質，卻與一般勞工無異，現行規範勞工每月有46小時免稅加班費額度，醫師卻無相關制度，新制有助補齊長期的稅務制度缺口。

洪子仁表示，醫師在正常工時之外，為病患安危，頻繁於夜間、周末與國定假日出勤值班，給予主治醫師加班費、值班費免稅待遇並非特權，而是稅制與勞基法精神接軌，也是對醫師額外付出與勞力的尊重，尤其夜間與例假日值班，需高度專業與生理負荷，比照「勞基法」對加班費免稅精神，給予稅務減免，才合乎租稅與公平原則。

醫院主治醫師，撐起急診、加護病房、重症外科及婦兒科等最繁重的醫療業務，洪子仁指出，藉由稅制調整，可望實質提升指著醫師留任醫院意願，防止過勞、稅賦負擔造成人才流失，提供友善的執業環境，為維持台灣醫療體系韌性關鍵，讓醫師心無旁騖投入救治病人，這不僅是醫師的期待，更是全國民眾生命安全重要保障，盼政府加速行政作業，讓政策於年前順利拍板上路。

醫師 加班費 洪子仁 免稅

