快訊

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

不用跑步流汗！醫曝餐後「1～3分鐘」小動作 降血糖超有感

聯合新聞網／ 綜合報導
家醫科醫師李思賢分享，一項最新研究指出，只要在用餐後立刻進行短時間爬樓梯，就能有效降低餐後血糖。示意圖／Ingimage
家醫科醫師李思賢分享，一項最新研究指出，只要在用餐後立刻進行短時間爬樓梯，就能有效降低餐後血糖。示意圖／Ingimage

近期尾牙、聚餐場合增加，不少人吃完大餐後開始擔心血糖波動。家醫科醫師李思賢分享，一項最新研究指出，只要在用餐後立刻進行短時間爬樓梯，就能有效降低餐後血糖，其中1分鐘已可看到明顯效果，3分鐘更是最佳區間，但若延長到10分鐘，降血糖幅度反而沒有再提升，顯示「抓準運動時機」比拉長時間更重要。

李思賢在臉書粉專表示，這項發表於《運動科學與健身期刊》（Journal of Exercise Science & Fitness）的研究，讓受試者攝取包含麥片、牛奶、麵包與香蕉的標準化餐點後，立刻進行上下樓梯運動，再觀察血糖與胰島素變化。結果發現，只需爬樓梯1分鐘，血糖平均可下降14 mg/dL，胰島素濃度也同步下降約1.8 μIU/mL。

李思賢指出，這與肌肉在收縮時啟動代謝路徑有關，能協助身體將血糖送入肌肉細胞利用，減輕胰臟負擔，因此即使運動時間不長，也能產生明顯效果。

進一步分析顯示，當運動時間延長至3分鐘時，效果最為突出，不僅血糖平均降幅擴大至18.4 mg/dL，胰島素濃度也降低約2.8 μIU/mL，對於改善胰島素敏感度更具意義。

不過，研究也出現有趣現象，10分鐘運動組在血糖與胰島素下降幅度上，反而不如3分鐘組，顯示餐後血糖剛開始上升的「關鍵時間點」進行適度活動，就能帶來高效率的代謝效益，不需要刻意把自己操到氣喘吁吁。

李思賢補充，這類「短時、低門檻」的活動形式，被稱為「運動零食」，強度大約落在每分鐘90至110步的舒適節奏，對多數上班族或外食族來說相對容易執行。

他也建議，樓梯在住宅與辦公大樓中相當常見，民眾用餐後不妨花1至3分鐘走走樓梯，將運動融入生活習慣，長期累積下來，有助於降低代謝疾病風險，對健康帶來實質助益。

血糖 胰島素 外食族 健身

延伸閱讀

到底怎麼花？他怨2000大鈔常遭拒收 內行揭必知用途：讓你財運亨通

像活在1980年代…他不解診所為何只收現金 醫解答：並非避稅

好市多「1神物」偷偷補貨！會員驚喊「比日本便宜」：快手刀搶

陸政府呼籲別去…日本景點變舒適？白川鄉民宿嘆亂象依舊：有人爬墓地

相關新聞

挖到了！苗縣後龍外埔挖出台中「豐康牧場」跨縣掩埋病死雞

針對台中市豐原區「豐康牧場」業者跨縣將逾千隻染病死雞隻運往苗栗縣後龍鎮外埔農地掩埋，苗栗縣政府農業處及動防所今天下午動員...

勵志！女工程師得糖尿病8年 調整生活5個月後逆轉：停打胰島素

減重專科醫師王律婷分享，一名36歲科技業女工程師，罹糖尿病長達8年，長期承受高工時與工作壓力，三餐作息混亂，即便同時使用胰島素與口服藥物，糖化血色素仍居高不下。經過5個月生活型態調整後，糖化血色素從10.9%降至5.3%，回到正常範圍，不僅成功停打胰島素，連藥物劑量也大幅下修。

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

北市知名餐廳「京星港式飲茶」遭爆食安疑慮，用餐民眾在一道青菜中看到死掉的蟑螂。北市衛生局今到場稽查，發現點心置放機器區有...

不用跑步流汗！醫曝餐後「1～3分鐘」小動作 降血糖超有感

近期尾牙、聚餐場合增加，不少人吃完大餐後開始擔心血糖波動。家醫科醫師李思賢分享，一項最新研究指出，只要在用餐後立刻進行短時間爬樓梯，就能有效降低餐後血糖，其中1分鐘已可看到明顯效果，3分鐘更是最佳區間，但若延長到10分鐘，降血糖幅度反而沒有再提升，顯示「抓準運動時機」比拉長時間更重要。

2萬箱流入市面！橄欖油混摻低價芥花油販售 不法獲利約1500萬元

法務部調查局嘉義市調查站查獲一對母子檔進口少量「蒙特樂橄欖油」後，混摻低價芥花油，以批發方式販售，民國113年起至今約2...

水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢

一般人煮水餃，習慣先將水煮滾，再把餃子下鍋，然而一名網友近日分享另一種煮法，意外讓口感變得更加Q彈不黏鍋，貼文曝光後立刻掀起熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。