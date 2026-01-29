醫院ESG關注人才永續 簡又新：AI恐將取代醫師、護理師光是加薪留不住

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院今與台灣永續能源基金會（TAISE）舉辦醫療「綠色永續醫療論壇」，TAISE董事長簡又新提到，近期人工智慧（AI）發展快速，「醫師角色、地位恐被動搖」，提醒各醫院發展永續醫療時，需預先應變。記者林琮恩／攝影
新冠疫情後，醫界面臨醫護人才荒，新光醫院今與台灣永續能源基金會（TAISE）舉辦醫療「綠色永續醫療論壇」。TAISE董事長簡又新提到，近期人工智慧（AI）發展快速，可集結所有醫師智慧，做出臨床判斷，「醫師角色、地位恐被動搖」，醫師職缺會逐漸減少，提醒各醫院發展永續醫療時，需預先應變。

簡又新說，少子化趨勢早於10多年前就出現，各大學未及早因應，導致近年逐一關門，醫院若不及早面對人工智慧取代醫師人力的現實，「恐等到厲害的AI出現，才發現工作都沒了」。

簡又新指出，隨AI發展，未來將進入機器人手術比人類手術還要強的時代，特斯拉創辦人馬斯克也公開表示，不鼓勵年輕人念醫學系，醫院談論永續、韌性時，對於AI取代醫療專業的問題，「要攤開來談。」

護理人力不足，直接影響醫院量能，簡又新說，醫護人力是台灣最大問題，各家醫院平均50%以上醫事人員為護理師，「少子化導致勞動力結構性問題，若沒有護理人員，該怎麼辦？」為護理師加薪無法解決長期人力荒，在喊出留人口號之外，醫院經營者應設法改善醫療職場，讓護理人員看到職涯發展前景，「願意再犧牲奉獻」。

新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，該院將打造幸福職場，留任護理人才視為醫院ESG中，「社會責任（Social）」重要一環，近期已調升護理人員與基層醫事人員薪資待遇，白班薪資為月薪5萬4千元起跳，未來將持續爭取，朝醫事人員待遇「最低月薪6萬元」邁進，同時嚴格控管輪班間隔，導入智慧排班系統，避免醫護過勞。

衛福部醫事司專門委員郭威中說，醫療領域從業人員肩負守護健康責任，也逐漸成為推動社會永續的重要力量，除醫院環境綠能、減碳之外，衛福部也輔導各家醫院，強化醫療人員職場身心健康，重視工作環境品質，及提供醫護人員心理支持，盼打造健康永續的職場文化，同時呼籲推動決策透明，醫療人員堅守倫理，除強化民眾信任，也能提升病人安全。

