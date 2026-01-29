守住春節急診防線 立委籲衛福部健全醫療量能監控

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院衛環委員會29日召開「春節急診醫療人力調度」專報。立委王育敏呼籲衛福部應正視基層診所開診率，並加強民眾檢索春節開診診所的便宜性，以確保健保署挹注的16億元獎勵金是否發揮預期成效，來保障重症與急診病患的醫療權益。

她指出，去年春節期間，基層診所實際開診率僅約2%至4%，不到一成。今年春節連假長達九天，若基層醫療量能未能有效分流，急診壅塞風險將再度升高。

王育敏表示，今年健保署額外投入16億元獎勵金，盼提高春節期間基層診所開診率至10%。過往民眾春節就診經驗，衛福部及地方衛生局多僅在官網中附件「春節開診診所名單」Excel表，缺乏主動宣傳與便民介面，導致基層診所資源未被有效使用，病患又流往大醫院，政策效果大打折扣。

她呼籲，衛福部應強化督導角色，協助各縣市建立更有效的春節醫療整合機制，並以基隆市政府的「春節醫療整合平台」為借鏡。

今年基市府整合各大醫院、醫師公會、護理師公會及藥師公會，由市府與醫院高層即時溝通、即時調度，透過數據化管理每日監控急診就醫人次、病床使用率與醫療量能等關鍵指標，有效降低急診壓力，值得其他縣市效法推廣。

對此，衛福部長石崇良回應表示，經盤點後，今年春節基層診所整體開診率將提升至七成以上，部分縣市甚至達到十成。至於「春節監控整合平台」，目前台南市、桃園市已在推動，衛福部也將於2月2日再次召集各縣市衛生局開會，分享相關經驗，研議擴大應用的可行性。

另外，針對「護病比獎勵金」制度，王育敏也提出質疑。2025年7月起，「護病比獎勵金」政策改為須整體達標後，才能連動住院護理費加成10%，反而讓原本難以全面達標的醫學中心，從「有獎金」變成「零獎金」。

例如2025年6月台大新竹分院、成大醫院、高雄醫學大、中國附醫原本獎勵金各自達二十萬元至一百萬元不等，卻都出現8月獎勵金突然歸零的狀況。

此外，依現行制度，醫學中心可領取約100萬至400萬元、區域醫院約10萬至100萬元、地區醫院則在50萬元以下，但卻有多名護理師反映，實際入帳金額僅幾十元或幾百元，形同象徵性分配，甚至被形容是遭到醫院「羞辱」，與政策初衷嚴重背離。

對此，石崇良回應，相關情況多發生於20床以下的小型醫院，因住院病人數少，經加成計算後金額自然偏低。

王育敏強調，面對春節連假即將到來，行政部門務必確保基層診所開診率、開診診所檢索平台宣傳與獎勵機制確實到位，讓16億元資源發揮實質效果，才能真正為急診減壓，守住重症與急迫病患權益。

