台東春節期間送藥到府不打烊 守護弱勢族群

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局針對慢性病患者、身心障礙者、低收入戶、高齡長者、獨居長者及居家照護個案等5大弱勢族群，春節提供免費送藥到府服務。圖／台東縣衛生局提供
春節連假期間，行動不便及弱勢民眾用藥不中斷！台東縣衛生局長期推動「社區藥事照護計畫」，針對慢性病患者、身心障礙者、低收入戶、高齡長者、獨居長者及居家照護個案等5大弱勢族群，提供免費送藥到府服務。

衛生局長孫國平表示，今年春節，由聯美社區藥局擔任守護窗口，專業藥師將親自把藥送到需要的鄉親家中，並提供用藥指導，確保大家安心過好年。如果民眾因家人返鄉、交通不便或其他因素無法親自領藥，都可以先洽詢地方衛生所或直接聯絡聯美藥局，安排送藥服務。

另提醒民眾，領取慢性病藥物前，請先確認處方箋建議的領藥日期，並建議提前致電諮詢，以便藥師妥善安排送藥行程。透過這項服務，不僅能減輕家人照顧壓力，也能確保弱勢族群在假期中用藥不中斷，健康得到保障。

衛生局與社區藥局攜手，讓愛心與藥品準時送達每一位需要的鄉親手中，用行動守護弱勢族群，讓大家都能安心、溫暖地過好年。春節期間若有相關需求或疑問，請盡早聯絡衛生所或聯美藥局，確保服務順利銜接。

衛生局 藥局 春節

