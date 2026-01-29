聽新聞
0:00 / 0:00
台東春節期間送藥到府不打烊 守護弱勢族群
春節連假期間，行動不便及弱勢民眾用藥不中斷！台東縣衛生局長期推動「社區藥事照護計畫」，針對慢性病患者、身心障礙者、低收入戶、高齡長者、獨居長者及居家照護個案等5大弱勢族群，提供免費送藥到府服務。
衛生局長孫國平表示，今年春節，由聯美社區藥局擔任守護窗口，專業藥師將親自把藥送到需要的鄉親家中，並提供用藥指導，確保大家安心過好年。如果民眾因家人返鄉、交通不便或其他因素無法親自領藥，都可以先洽詢地方衛生所或直接聯絡聯美藥局，安排送藥服務。
另提醒民眾，領取慢性病藥物前，請先確認處方箋建議的領藥日期，並建議提前致電諮詢，以便藥師妥善安排送藥行程。透過這項服務，不僅能減輕家人照顧壓力，也能確保弱勢族群在假期中用藥不中斷，健康得到保障。
衛生局與社區藥局攜手，讓愛心與藥品準時送達每一位需要的鄉親手中，用行動守護弱勢族群，讓大家都能安心、溫暖地過好年。春節期間若有相關需求或疑問，請盡早聯絡衛生所或聯美藥局，確保服務順利銜接。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言