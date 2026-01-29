豐原上千病死雞運至苗縣後龍掩埋 當地大排235雞屍來源仍待調查

針對台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」感染H5N1高病原性禽流感，導致上千隻雞死亡，業者自行掩埋隱匿疫情，苗栗縣動物保護防疫所昨上午接獲台中市政府通報其中有1150隻雞屍埋在苗栗；對此，苗縣動防所表示，經確認埋屍地點距近日發現的後龍外埔大排大量雞屍不遠，初步已完成周邊防疫清消作業，暫不會開挖送驗。

至於外埔大排遭棄置的235隻雞屍，經送驗昨也確認感染H5N1高病原性禽流感，兩起是否有關連、為同一批病死雞，苗縣動防所強調今天已行文通知可疑行為人到府說明，會再做調查確認。

所長鄭宛芯表示，外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，當日據報後立即採樣送驗，隨後委由化製廠將雞屍銷毀。至於「豐康牧場」掩埋的雞屍，因現場一帶地面平整，若不開挖難確認是否有掩埋雞屍，初步已加強周邊消毒，暫不開挖化製銷毀。

不過，「豐康牧場」業者既坦承有到苗栗掩埋雞屍行為，將依動物傳染病防治條例相關規定處5萬元以上，100萬元以下罰鍰，調查確認後，將比照外埔大排隨意棄置大量雞屍案件，以最高罰則100萬元開罰。

苗栗縣養禽場陳姓業者表示，防疫工作每天都在做，就怕禽流感疫情，但外縣市同業竟還將染病雞屍外運，萬一造成防疫破口，倒楣的是大家，這種行為真的很可惡。