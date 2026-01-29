春節9天連假交通大考驗 桃園估台66線、大溪熱點現車潮

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
公路局公布春節連假北分局轄管省道疏運措施。圖／公路局北區養護工程分局提供
今年春節假期長達九天，桃園地區預估將迎來多波返鄉與走春車潮。公路局北區養護工程分局指出，首波南下高峰將於2月13日傍晚起湧現，桃園境內台66線快速公路銜接國道路段，因匯集大量返鄉車輛，預期將出現排隊車流，建議民眾可利用台61線西濱快速公路作為替代道路，避開國道尖峰時段。

公路局今公布春節疏運，其中桃園市部分，進入初二至初三的出遊高峰期，桃園市觀光熱點包括台3線三鶯老街往大溪慈湖路段，以及往龍潭、關西方向，預計自2月18日起每日上午9時至晚間7時為易壅塞時段。公路局呼籲，計畫前往大溪、龍潭一帶走春的民眾，應盡量搭乘大眾運輸工具，或避開熱門時段，以免受困於車陣中影響遊興。

針對短程往返需求，公路局特別規劃國道替代路線以分散流量。若國道1號湖口至新竹路段發生重現性壅塞，桃園與新竹間的用路人可改道行駛台1線或台31線（高鐵橋下道路），有效串聯桃園與新竹地區，此外，台66線銜接國道的節點也將派駐義交協助疏導。

此外，公路局針對台66線新屋交流道至大溪端（10K+100至27K+205）實施降速管理，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里，以降低事故發生率。公路局提醒，用路人出門前可利用「智慧化省道即時交通資訊網」或撥打0800-231-035查詢最新路況，確保佳節行程平安順暢。

