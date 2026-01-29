賀陳旦質疑「北宜直鐵」刻意排除真相 向交通部下戰帖辯論

北宜高鐵爭議不斷，前政委張景森、前內政部長李鴻源、交通部前部長賀陳旦相繼出聲「喊停」。賀陳旦、台鐵產業工會、公民幫推等民團等今天開記者會，質疑鐵道局「踐踏專業」，刻意排除數據真相，邀交通部公開辯論。

賀陳旦說，辯論不是邀戰，而是希望透過公開討論，找到可執行方向。賀陳旦說，鐵道局比較直鐵、高鐵方案，採用的卻是10年前的台鐵彎繞方案，把更長的路線拿出來品頭論足，說直鐵不如高鐵，是不公平的討論。

賀陳旦強調，應用同樣的討論基礎，同一個隧道、長度、工期來比較，再從技術、服務見高下。

賀陳旦也批評，重大交通建設必須跟地方充分溝通、跟相關單位一起查證，但現在都沒有做這些事，程序都搞亂了，而高鐵的綜合規畫報告跟可行性研究，篇章內容幾乎一樣，只是把同件事掛兩次名字。

他質疑，去年4月到10月資料，台鐵成本增加860億，高鐵反而減少126億，為何經過3、4年時間的評估，這兩條路線突然間有戲劇化的差別？高鐵說直鐵路線在南港這端必須拆除18棟房子，卻從不談對宜蘭當地會不會造成強迫徵收、拆遷，原先說要拆140棟，定案報告變96棟，所有事情都呈現出高鐵會精進改良，台鐵則停留在10年前那條隧道，數字都不調整。

台鐵產工理事長曹嘉君也質疑，直鐵方案預算一變再變，反觀高鐵預算卻定點在近4000億不動，直鐵方案半年增加860億是因為增加基地跟購車，高鐵也蓋基地也買車卻只增加187億元？她也質疑為什麼EMU3000的爬坡能力明明可以達到25‰，卻要受過時法規來被限制。

曹嘉君表示，去年北宜高鐵將通過環境部環評大會之際，依台鐵評估，每年票收將會短收將近8億，若包含未採納北宜直鐵方案，台鐵30年計算下，短收與未獲利益加計將會損失高達580億，交通部對此卻毫無任何配套方案應對，讓台鐵成為政策推動下的犧牲品。

宜蘭縣建設局前局長林旺根說，國5施工期間的水質狀況根本與國5施工沒關係，水庫水質甚至在國5通車後還來得更好。現在數據清楚顯示在這邊，為何沿著國5的直鐵方案不能重啟評估？ 「強送」高鐵這份大禮的目的令人細思極恐。且鐵道局送交給環境部的報告中的數據清楚顯示，高鐵延伸宜蘭後對於國5的疏導效果「非常有限」，只能疏導「個位數的車流」，呼籲鐵道局不要欺上瞞下。

台北市交通局前局長濮大威認為，高鐵方案欠缺上位的戰略思維，也未確實說明各替代方案的淨效益值，直鐵案明顯被調高興建、營運成本，刻意調低效益，做法非常卑鄙，是欺負沒專業的行政院長跟交通部長，交通部應出來面對專業挑戰。

賀陳旦呼籲，交通部應以相同隧道進行高鐵、直鐵評估，並以環境影響評估角度有先討論水質問題，台鐵、高鐵公司也應就營運成本增減表達意見。同時，必須加開宜蘭在地說明會，在規畫聯外交通之際，中央也應協助宜蘭縣內轉乘健全。