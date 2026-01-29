聽新聞
國1彰化第2交流道有譜了！規畫在彰美路附近 最快10年內完工
國道1號在北彰化目前只有1處彰化交流道，地方長期爭取在彰美路規畫新設第2交流道，彰化縣政府今天舉辦可行性評估地方說明會，認為新設彰化第2交流道可分散既有交流道車流，串聯未來各項重大建設計畫，估計總建設經費約24.15億元，預定今年提報中央審議核定，預估2035年完工。
彰化縣政府今天分別在和美鎮及彰化市舉辦國道1號新設彰化第2交流道可行性評估地方說明會，在報告中指出，目前的彰化交流道因台19線壅塞回堵， 周邊道路也因車流動線複雜交織，加上沿線號誌化路口延滯，影響運輸效率，如果新建彰化第二交流道，可分擔彰化交流道及連絡道的車流，有效串連交通節點，提升整體運輸服務，支撐產業發展。
依據規畫，彰化第2交流道計畫採都會鑽石型交流道設計，設在194.75公里到196.4公里處，以彰美路為連絡道，考量交流道動線與地區交通路網，在既有側車道配合在匝道外側復舊，並採配對單行運轉，配置單向雙車道。
估計總建設經費約24.15億元，其中用地費14.98億元、工程費9.17億元，預計今年5年提請中央審議核定，接續辦理規劃設計、環差、用地取得及施工等,預計2035年底完工。
由於彰化第2交流道位處縣府正在推動中的彰化交流道特定區都市計畫範圍，鄰近1期智慧行政及水岸宜居、2期金馬樂活發展新區、3期傳產及田園生活區，完成後，可以改善交通、帶動產業發展。
在今天的說明會，包括高速公路局、縣府及和美鎮、彰化市等代表參加，和美鎮長林庚壬說，和美、伸港及線西民眾對於彰化第2交流道的興建，期待多年，如今總算有了進展，相信地方都會支持，完成後，不用再從彰化交流道繞道，也可以帶動產業及房地產等發展。
