水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢

一般人煮水餃，習慣先將水煮滾，再把餃子下鍋，然而一名網友近日分享另一種煮法，意外讓口感變得更加Q彈不黏鍋，貼文曝光後立刻掀起熱烈討論。

原PO昨（28）日在Threads發文詢問：「有人跟我一樣冷水直接下水餃煮的嗎？」並附上照片，只見鍋內已放入約10顆水餃，但水仍處於未煮沸狀態，引發不少網友關注。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我我我！在加一匙鹽巴下去，水滾等待水餃浮起來，水餃Q彈好吃 」、「冷水下鍋，滾了3～5分就能撈」、「聽說是高級廚師才這樣做，你是中華小當家的傳人嗎」、「加一兩滴香油不黏盤」、「冷水派+1，後面再滾三次加三次水才起鍋」、「冷凍水餃才可以冷水煮，這樣皮比較容易熟透，冷凍比較久的，滾水下去容易皮中間粉粉的沒熟透」。

不過也有網友表示，「那要看是買什麼樣的水餃了，純手工的不要這樣，這種煮法只適合餃皮比較厚的」、「有些手工水餃皮較薄，用這樣煮法，皮會破掉，餡撒整鍋」、「現包的不行冷水」。

除了口感之外，粉專「台灣好農」也曾指出用冷水煮冷凍水餃的好處，包括：一、用滾水會形成皮很快煮熟，但內餡還沒熟的情況，冷水可以改善這個缺點。二、冷水下鍋，麵皮和內餡會隨著水溫加熱，也慢慢煮熟，熟成的狀態比較一致。三、不用等到水煮滾，可以縮短水煮時間，節能省瓦斯。