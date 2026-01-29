春節找醫師更容易！衛福部首創健保APP春節專區 提供民眾一鍵查詢

今年春節連假長達9天，為避免去年壅塞重演，衛福部今年花費16億元獎勵春節開診門診，衛福部長石崇良表示，已知目前醫院開診率達70％較去年進步，基層診所初三後也有上升，民眾可在健保署網站或是全民健保行動快易通APP，查詢春節就診相關資訊。

石崇良今出席立法院社福衛環委員會「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」等議題進行專題報告，談及外界關心的春節開診狀況，石崇良說明，過去觀察，基層診所開診率初一至初三約2至4％，目前初一及初二開診率的確較低，過往初四後基層診所開診率才提高，今年給予獎勵後，初三就開始上升。至於初一、初二，傳統上民眾不喜就醫，加上小年夜就已放假，各縣市公會仍在協調，目標是基層診所可達到10％開診率。

石崇良表示，公布獎勵後，醫院反應良好，人力較好調度，聽說有的需要搶著填班，醫院開診率從初一至初三達70％；診所因人力吃緊，甚至有些是一人診所，尚猶豫是否要犧牲假期出來開診。

健保署長陳亮妤表示，目前部立醫院初一至初四幾乎全開診有90％以上，基層診所開診率初一7%、 初二8%、初三 11%、初四25%、初五41%。基層診所每1%就有120家，目前22縣市和各地醫師公會開會協商中，希望提供獎金激勵後，整體開診率更高。

國民黨籍立委王育敏、陳菁徽也表示，過年就醫即時資訊不明確，診所開診時間等相關資訊，應讓民眾知道如何查詢。石崇良說，這次特別建置春節專區，民眾進入網站，只要點選看診時間、縣市地點就可查詢，專區已上線，目前加入診所持續增加中。陳亮妤補充，目前醫療端上報資訊後，半小時內就會更新提供給民眾。

●健保署春節就醫專區