比霸王級寒流更強？ 粉專指美模式預測2月9日北台灣平地恐0度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國電腦預測模式在2月9日上午8時，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
美國電腦預測模式在2月9日上午8時，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

10年前1月發生霸王級寒流，不少人記憶猶新。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據最新的美國電腦預測模式，在2月9日上午8時，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣，「相當誇張的預測」，換算平地有機會出現0度低溫，「這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強」。

「觀氣象看天氣」表示，雖然接下來負北極震盪的趨勢仍相當明顯，也就是北極冷空氣仍會持續大量外流。但1500公尺高度零下10度線壓境的預測機率實在是不高，且是超過10天的預測模式，不確定性相當高，「可能下一報冷空氣又沖歪了，先看看就好」。

中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，目前是有資料顯示，可能下周六又會有一波明顯的涼冷空氣南下，影響到台灣附近。但是這波冷空氣強度如何，要持續觀察。冬季逐漸進入尾聲，也將逐漸進入春季，這段期間冷暖交替狀況比較明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

