醫師加班費免稅下月拍板 石崇良曝好消息：預計農曆年前發函財政部

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部健保署去年討論醫師加班費所得稅免稅措施，並將草案送交衛福部。衛福部長石崇良今於立院接受質詢時表示，已跟財政部賦稅組、行政院人事行政總處討論，差不多已經有共識，預計2月會發函給財政部未來醫師在加班費認定，很快會來公布，目前還有一次會議就可以拍板，趕一下過年前發函給財政部。記者翁唯真／攝影
衛福部健保署去年討論醫師加班費所得稅免稅措施，並將草案送交衛福部。衛福部長石崇良今於立院接受質詢時表示，已跟財政部賦稅組、行政院人事行政總處討論，差不多已經有共識，預計2月會發函給財政部未來醫師在加班費認定，很快會來公布，目前還有一次會議就可以拍板，趕一下過年前發函給財政部。記者翁唯真／攝影

護理人力流失，急診醫師也爆發離職潮，為留住醫院主治醫師，衛福部健保署去年討論醫師加班費所得稅免稅措施，增加第一線醫師留任意願。衛福部長石崇良今於立院表示，已跟財政部賦稅組、行政院人事行政總處討論，已有共識，力拚過年前發函財政部，最快今年報稅就適用。

立法院衛環委員會今針對「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」及「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」，請衛福部進行專題報告及備詢。

健保署去年六月舉行「醫師常態時間以外執業所得稅務研商會議」，因醫院主治醫師並未納入勞基法，但若為照顧病人、執行醫院指派任務需延長工時。若超過基本工時每天8小時、每周40小時，或於休息日執行職務，討論加班減稅。當時草案規畫免稅對象不分科別，只要醫師加班時數超過一定比率，比照國內警消加班時數減稅模式。

國民黨籍立委蘇清泉表示，醫師15年沒加薪，人都跑了，有些重症、醫院醫師都跑去開業，林口長庚一般肝膽外科醫師最近有三位跑去開診所，「這像話嗎？太嚴重了」。他說，雖然美國總統川普瘋瘋的，但卻同意醫師加班費免稅，醫師加班、值班費免稅問題一定要解決。

立委廖偉翔也質詢表示，醫師加班費免稅原本今年就適用，好消息何時可以傳出？現在一直在說血汗醫護，一定要解決問題，給醫護人員小紅包。

石崇良表示，醫師有些是「加班」有些是「值班」，且有正常工時及輪班制區別，要先定義清楚。預計下個月會再開一次會議，就會拍板確定，預計2月發函給財政部，有關未來醫師加班費認定、免稅等相關事宜，相信「很快會有好消息」。

