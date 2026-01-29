勵志！女工程師得糖尿病8年 調整生活5個月後逆轉：停打胰島素

減重專科醫師王律婷分享，一名36歲科技業女工程師，罹糖尿病長達8年，長期承受高工時與工作壓力，三餐作息混亂，即便同時使用胰島素與口服藥物，糖化血色素仍居高不下。經過5個月生活型態調整後，糖化血色素從10.9%降至5.3%，回到正常範圍，不僅成功停打胰島素，連藥物劑量也大幅下修。

王律婷在臉書粉專指出，這名患者初診時，糖化血色素高達10.9%、空腹血糖284mg/dL，體脂率達36%，長期血糖控制不理想。她形容，患者當時神情疲憊、充滿挫敗感，明知道應該照顧健康，卻不知該從何開始。

為改善狀況，王律婷替患者規劃精準飲食管理，協助辨識食物種類，並學習掌握碳水化合物、蛋白質與蔬菜的比例，同時建議在繁忙的工作空檔中安排運動，特別加入肌力訓練，強化肌肉量，提升身體對葡萄糖的代謝效率。

經過約5個月調整後，患者最新檢測顯示，糖化血色素降至5.3%，體脂率同步下降至28%，連續血糖監測數據也顯示，血糖大多時間維持在穩定區間。最令人振奮的是，患者已完全停用胰島素注射，口服降血糖藥物劑量也明顯減少。

王律婷指出，臨床上常見不少成年人為了家庭與工作長期透支健康，但只要願意開始改變生活型態，即使數值一度失控，身體仍有機會逐步回到正軌。她也鼓勵控糖不佳的患者，不必被眼前數字擊倒，持續調整飲食與運動，才能為健康創造真正的轉機。