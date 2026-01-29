快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

年前大掃除！馬桶尿垢刷不掉 專家點名2種清潔救星：不是漂白水

聯合新聞網／ 綜合報導
年前大掃除，不少人刷馬桶刷到手痠，水垢、尿垢卻還是清不掉，其實問題可能不在力道。示意圖／Ingimage
年前大掃除，不少人刷馬桶刷到手痠，水垢、尿垢卻還是清不掉，其實問題可能不在力道。示意圖／Ingimage

年前大掃除，不少人刷馬桶刷到手痠，水垢、尿垢卻還是清不掉，其實問題可能不在力道！英國清潔達人指出，這類污垢本質是礦物質堆積，單靠漂白水只能讓顏色變淡，無法真正去除，想要恢復馬桶亮白，關鍵在於「用酸溶垢」。

根據英國媒體《每日鏡報》報導，許多人習慣用漂白水或強效清潔劑猛刷馬桶，但這類產品主要作用是殺菌，對水垢、尿垢等礦物沉積幾乎沒有溶解效果，反而可能讓污垢一層層堆積，日後變得更難清理。

永續生活平台「Sustainably Lazy」創辦人、清潔專家蘇菲（Sophie）指出，水垢來自硬水蒸發後留下的礦物殘留，隨著時間推移逐漸硬化附著在表面，若要徹底去除，必須透過酸性物質將結晶結構分解。

她分享，最實用又環保的選擇之一是檸檬酸。檸檬酸屬於天然來源的有機酸，對馬桶材質相對溫和，卻具備分解水垢的效果，可先倒入溫水於馬桶，再加入約120公克檸檬酸，靜置至少30分鐘後刷洗，多數污垢就能明顯鬆動；若是長期累積的頑垢，則可延長浸泡時間，甚至放置一晚再清潔，效果更佳。

若家中沒有檸檬酸，也能以白醋替代，同樣具有酸性溶垢作用。不過蘇菲提醒，白醋氣味較重，且廁所多為密閉空間，使用時容易產生刺鼻不適感，因此仍建議優先選擇氣味較溫和的檸檬酸，同時養成定期清潔習慣，才能避免污垢反覆累積。

馬桶 水垢 廁所 大掃除

延伸閱讀

KitKat粉大變身！她分享「超簡版提拉米蘇」四步驟 引網友狂讚

235元體驗種菇樂趣！好市多「蕈菇種植包」網狂推：3天就能收成

像活在1980年代…他不解診所為何只收現金 醫解答：並非避稅

好市多「1神物」偷偷補貨！會員驚喊「比日本便宜」：快手刀搶

相關新聞

禽流感升溫…一個月5縣市撲殺逾16.2萬雞隻 衝擊年節供應

高病原性禽流感疫情持續延燒，根據防疫單位統計，民國115年1月至今，全國已有嘉義縣、台南市、屏東縣、台中市等個縣市，共7...

比霸王級寒流更強？ 粉專指美模式預測2月9日北台灣平地恐0度低溫

10年前1月發生霸王級寒流，不少人記憶猶新。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據最新的美國電腦預測模式，在2月9日上午8時...

蛋能退嗎？台中豐康牧場爆H5N1禽流感消費者炸鍋 食安處緊盯退費

台中市豐原區豐康牧場遭爆料有逾1700雞隻蛋雞大量死亡就地掩埋，卻仍正常出蛋。市府昨證實，經檢驗結果為H5N1禽流感陽性...

122個航班參與！「台日機場入境事先確認」再上路 旅客讚出遊省時間

「台日機場入境事先確認」作業今天再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，旅客都大讚很便民。...

整理包／2026換新鈔限時5天 據點、須知、免排隊攻略一次收

農曆新年腳步將近，中央銀行公布2026馬年換新鈔時程，全台7家銀行與中華郵政將於2月9日（週一）至2月13日（週五）開放兌換。這次除了公股銀行，民營銀行也祭出「免排隊」密技，最搶手的百元新鈔仍維持每人限換100張的規定。

豐原上千病死雞運至苗縣後龍掩埋 當地大排235雞屍來源仍待調查

針對台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」感染H5N1高病原性禽流感，導致上千隻雞死亡，業者自行掩埋隱匿疫情，苗栗縣動物保護防疫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。