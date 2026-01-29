年前大掃除！馬桶尿垢刷不掉 專家點名2種清潔救星：不是漂白水
年前大掃除，不少人刷馬桶刷到手痠，水垢、尿垢卻還是清不掉，其實問題可能不在力道！英國清潔達人指出，這類污垢本質是礦物質堆積，單靠漂白水只能讓顏色變淡，無法真正去除，想要恢復馬桶亮白，關鍵在於「用酸溶垢」。
根據英國媒體《每日鏡報》報導，許多人習慣用漂白水或強效清潔劑猛刷馬桶，但這類產品主要作用是殺菌，對水垢、尿垢等礦物沉積幾乎沒有溶解效果，反而可能讓污垢一層層堆積，日後變得更難清理。
永續生活平台「Sustainably Lazy」創辦人、清潔專家蘇菲（Sophie）指出，水垢來自硬水蒸發後留下的礦物殘留，隨著時間推移逐漸硬化附著在表面，若要徹底去除，必須透過酸性物質將結晶結構分解。
她分享，最實用又環保的選擇之一是檸檬酸。檸檬酸屬於天然來源的有機酸，對馬桶材質相對溫和，卻具備分解水垢的效果，可先倒入溫水於馬桶，再加入約120公克檸檬酸，靜置至少30分鐘後刷洗，多數污垢就能明顯鬆動；若是長期累積的頑垢，則可延長浸泡時間，甚至放置一晚再清潔，效果更佳。
若家中沒有檸檬酸，也能以白醋替代，同樣具有酸性溶垢作用。不過蘇菲提醒，白醋氣味較重，且廁所多為密閉空間，使用時容易產生刺鼻不適感，因此仍建議優先選擇氣味較溫和的檸檬酸，同時養成定期清潔習慣，才能避免污垢反覆累積。
