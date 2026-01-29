整理包／2026換新鈔限時5天 據點、須知、免排隊攻略一次收
農曆新年腳步將近，中央銀行公布2026馬年換新鈔時程，全台7家銀行與中華郵政將於2月9日（週一）至2月13日（週五）開放兌換。這次除了公股銀行，民營銀行也祭出「免排隊」密技，最搶手的百元新鈔仍維持每人限換100張的規定。
《聯合新聞網》整理全台456個換鈔據點、兌換時程與規定及如何避開人潮高峰等供讀者參考，助您輕鬆備妥過年資金。
2月9日（一）起至2月13日（五），連續五個營業日，央行在全台373家銀行分行及83家指定郵局設置專櫃。今年整合8大金融機構與Google Maps提供導航服務，透過「換新鈔地圖」或掃描央行提供的QR-Code，就能開啟全台換新鈔地圖。
7家指定銀行（共373間分行）
華南商業銀行：43家分行
台灣中小企業銀行：39家分行
第一商業銀行：36家分行
彰化商業銀行：35家分行
合作金庫商業銀行：33家分行
台灣土地銀行：27家分行
中華郵政（共83家據點）
都會區24家郵局設新鈔兌換專櫃，偏遠地區59家郵局則於一般營業櫃檯辦理。
100元鈔票：
最熱門面額，每人每次限兌換100張（共1萬元）。
500元、1000元鈔票：
無數量限制，依庫存彈性提供，行員會視現場人流進行動態調控。
200元、2000元鈔票：
供應量較少，依庫存酌量供應，建議前往臺灣銀行總行兌換。
各銀行據點每日新鈔分配數量有限，若該地點當日新鈔已兌換完畢，行員會引導民眾前往鄰近的據點。因此，建議民眾出發前可多規畫1至2個預備地點，以免空手而回。
✨最佳時間：2/10(二)至2/12(四)下午14:00～15:00
避開了首日與末日人潮，下午2點後早上的臨櫃業務已消化完畢。
✨次要時間：2/10(二)至2/12(四)早上10:00～11:00
避開9點開門的第一波人龍，且午休人潮尚未出現。
⚠️注意：根據往年經驗，開放的首日（2/9）與最後一日（2/13）人潮最擁擠，建議避開中午休假時段，選擇非高峰期前往以節省時間。
1️⃣台灣銀行ATM：
作為發鈔行，台銀全台ATM在換鈔期間領出的現鈔多為新鈔，是內行人的首選。
2️⃣台新銀行ATM：
台新銀鎖定全家便利商店與百貨據點的ATM，提供新鈔補給，不受銀行營業時間限制。
3️⃣台北富邦銀行：
部分民營銀行如北富銀，已提前於指定分行提供新鈔提領與兌換服務，不一定要等到2月9日，且可用LINE事先預約。
4️⃣兆豐銀行ATM：
部分分行的ATM提供換新鈔服務，但數量有限，建議民眾出發前先電洽鄰近分行詢問。
5️⃣捷運站ATM：
按照過去經驗，國泰世華部分捷運站機台有提供新鈔。
面對每年換鈔期間的大排長龍，央行近年積極推動「綠色金融」，鼓勵民眾利用數位科技傳遞年節祝福。
民眾可善用「手機門號跨行轉帳服務」發放數位紅包，只需透過行動銀行或電支機構APP，將手機號碼與銀行帳戶綁定，即可輕鬆完成轉帳。此外，數位紅包的「收款戶名隱碼資訊」功能也能有效降低轉錯帳的風險。
操作流程：
1.進入銀行或電支APP，設定手機門號綁定銀行帳戶或電支帳戶
2.完成手機簡訊驗證，確認門號歸戶
3.轉帳時輸入收款人手機號碼
4.系統顯示收款戶名「隱碼資訊」（如林O玉），再次確認對象
5.確認金額後送出，即完成數位紅包轉帳
