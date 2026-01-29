快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉基國際醫療援助 蒙古青年置換髖關節重拾行走人生

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院骨科醫師蔡廷謙說明手術過程。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院骨科醫師蔡廷謙說明手術過程。記者李宗祐／攝影

遼闊的蒙古草原上，30歲的Ermuun原本熱愛足球、籃球與蒙古傳統摔角，卻在20歲起飽受不明原因劇烈頭痛折磨，長期仰賴止痛藥物。數年後，他雙側髖關節劇痛、行走困難，確診為雙側股骨頭缺血性壞死，當地醫師甚至建議「等到50歲再手術」。嘉義基督教醫院副院長周恬弘說，當時在蒙古看見他的狀況，就知道這不只是一個醫療個案，而是一段生命正在等待被回應。

Ermuun因協助台灣醫療宣教團隊在蒙古的接待與交通工作，讓副院長周恬弘得以深入了解他的病況。返台後，周恬弘徵詢嘉基國際長與骨科醫師陳俊和意見，並透過跨國視訊評估，確認其雙側髖關節已嚴重損壞、明顯影響生活功能，醫療團隊隨即向院方提出國際醫療援助計畫，邀請他來台治療。

來台後，Ermuun在嘉基接受完整檢查與討論，決定進行可減少肌肉破壞、降低術後疼痛並加速復原的雙側「正前開髖關節置換手術」。陳俊和說，台灣具備成熟醫療體系、世界級人工關節材料與先進手術技術，髖關節缺血性壞死並非無解難題，特別是年輕且雙側病變的患者，更需要兼顧行動功能與長期使用需求，因此與骨科醫師蔡廷謙聯手執刀。

手術順利完成後第2天，Ermuun第一次在沒有疼痛的狀態下下床行走，臉上重新出現笑容。他說，自己多年來從未感受過如此輕鬆的身體，如今能自在行走，身高甚至增加2公分，幾天後即可返國。他感性表示，10年的痛，在那一天結束了。

嘉基今天在Ermuun返國前分享這段跨越國界的醫療歷程。院方提到，此次治療過程獲得國內骨材研發重鎮聯合骨科器材有限公司支持，部分贊助高品質人工髖關節2組，共同促成跨國醫療援助順利完成。

周恬弘說，在嘉基人道與海外關懷基金及企業支持下，大幅減輕病人醫療負擔，也讓醫療團隊能選用耐久且品質最佳的人工關節，確保病人未來數十年的生活品質。他表示，國際醫療宣教是把關懷帶到更遠的地方，幫助醫療資源不足地區的病人重拾希望，正是國際醫療援助最深刻的價值。

陳俊和說，手術成功固然重要，更感動的是看見病人在沒有疼痛的狀態下重新站立，那一刻，不只是關節被修復，而是一個人重新找回對未來的信心。

嘉義基督教醫院骨科醫師蔡廷謙說明手術過程。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院骨科醫師蔡廷謙說明手術過程。記者李宗祐／攝影
見證生命翻轉，嘉基今天在Ermuun返國前分享這段跨越國界的醫療歷程。記者李宗祐／攝影
見證生命翻轉，嘉基今天在Ermuun返國前分享這段跨越國界的醫療歷程。記者李宗祐／攝影
十年病痛一朝止息，蒙古青年Ermuun跨海來台換髖關節重拾行走人生。記者李宗祐／攝影
十年病痛一朝止息，蒙古青年Ermuun跨海來台換髖關節重拾行走人生。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院國際長與骨科醫師陳俊和說，看見病人在沒有疼痛的狀態下重新站立，不只是關節被修復，而是一個人重新找回對未來的信心。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院國際長與骨科醫師陳俊和說，看見病人在沒有疼痛的狀態下重新站立，不只是關節被修復，而是一個人重新找回對未來的信心。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院副院長周恬弘說，這不只是一個醫療個案，而是一段生命正在等待被回應。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院副院長周恬弘說，這不只是一個醫療個案，而是一段生命正在等待被回應。記者李宗祐／攝影

手術 病人 蒙古

延伸閱讀

喝酒不再愉悅！陸醫院實施「戒酒晶片」手術 助患者對抗酒精成癮

2026冬奧蒙古隊制服亮相！羊絨設計結合歷史意象 網友大讚「文化辨識度極高」

中榮嘉義分院推正前開髖關節手術 75歲婦術後當天即可下床

不用鋸胸骨也能救心臟 嘉基達文西心臟手術病患見證重生

相關新聞

影／豐原蛋雞場禽流感死雞 623隻埋在自場、1150隻埋在苗栗

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府今天全面撲殺案場雞隻；市府表示...

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

農曆春節腳步將近，中央銀行發行馬年生肖紀念套幣開賣，雖然今年因銀價、銅價上漲，套幣售價調高至2450元，仍澆不熄收藏族熱...

此豐非彼楓！台中豐康牧場爆H5N1禽流感 楓康超市澄清：未售該場雞蛋

台中市豐原區豐康牧場遭爆料蛋雞大量死亡就地掩埋，卻仍正常出蛋。市府昨證實，經檢驗結果為H5N1禽流感陽性。食安處追查，豐...

像活在1980年代…他不解診所為何只收現金 醫解答：並非避稅

科技發達的現代，診所堅持收現金的理由是什麼呢？一名網友發文，很疑惑為何診所只收現金，無論是信用卡、轉帳還是電子支付都拒收，感嘆「感覺還活在1980年代」。對此，不少網友認為是為了避稅或不想被抽手續費，不過有位醫師現身說法，透露並不是為了避稅，因為是怕轉帳遇到有問題的錢，如果帳戶被凍結會卡住整個收入和員工薪水。

把握難得好天氣！今陽光露臉漸回暖 周末劇烈變天急轉濕冷

今天清晨在竹苗一帶出現較明顯的輻射冷卻低溫現象，最低溫在新竹關西7.5度，其次是苗栗頭屋8.5度。天氣風險公司資深顧問吳...

嘉基國際醫療援助 蒙古青年置換髖關節重拾行走人生

遼闊的蒙古草原上，30歲的Ermuun原本熱愛足球、籃球與蒙古傳統摔角，卻在20歲起飽受不明原因劇烈頭痛折磨，長期仰賴止...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。