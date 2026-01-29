嘉基國際醫療援助 蒙古青年置換髖關節重拾行走人生

遼闊的蒙古草原上，30歲的Ermuun原本熱愛足球、籃球與蒙古傳統摔角，卻在20歲起飽受不明原因劇烈頭痛折磨，長期仰賴止痛藥物。數年後，他雙側髖關節劇痛、行走困難，確診為雙側股骨頭缺血性壞死，當地醫師甚至建議「等到50歲再手術」。嘉義基督教醫院副院長周恬弘說，當時在蒙古看見他的狀況，就知道這不只是一個醫療個案，而是一段生命正在等待被回應。

Ermuun因協助台灣醫療宣教團隊在蒙古的接待與交通工作，讓副院長周恬弘得以深入了解他的病況。返台後，周恬弘徵詢嘉基國際長與骨科醫師陳俊和意見，並透過跨國視訊評估，確認其雙側髖關節已嚴重損壞、明顯影響生活功能，醫療團隊隨即向院方提出國際醫療援助計畫，邀請他來台治療。

來台後，Ermuun在嘉基接受完整檢查與討論，決定進行可減少肌肉破壞、降低術後疼痛並加速復原的雙側「正前開髖關節置換手術」。陳俊和說，台灣具備成熟醫療體系、世界級人工關節材料與先進手術技術，髖關節缺血性壞死並非無解難題，特別是年輕且雙側病變的患者，更需要兼顧行動功能與長期使用需求，因此與骨科醫師蔡廷謙聯手執刀。

手術順利完成後第2天，Ermuun第一次在沒有疼痛的狀態下下床行走，臉上重新出現笑容。他說，自己多年來從未感受過如此輕鬆的身體，如今能自在行走，身高甚至增加2公分，幾天後即可返國。他感性表示，10年的痛，在那一天結束了。

嘉基今天在Ermuun返國前分享這段跨越國界的醫療歷程。院方提到，此次治療過程獲得國內骨材研發重鎮聯合骨科器材有限公司支持，部分贊助高品質人工髖關節2組，共同促成跨國醫療援助順利完成。

周恬弘說，在嘉基人道與海外關懷基金及企業支持下，大幅減輕病人醫療負擔，也讓醫療團隊能選用耐久且品質最佳的人工關節，確保病人未來數十年的生活品質。他表示，國際醫療宣教是把關懷帶到更遠的地方，幫助醫療資源不足地區的病人重拾希望，正是國際醫療援助最深刻的價值。