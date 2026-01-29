醫：台灣青少年偏頭痛盛行率15分之1 宜詳擬治療計畫

偏頭痛是常見神經疾病，台南市立安南醫院今天表示，這不是大人才有的毛病，台灣12歲至15歲青少年偏頭痛盛行率是6.8%，15人中就有1人可能正忍受偏頭痛之苦。

台南市立安南醫院神經內科醫師杜宜憲今天透過新聞稿指出，台灣青少年偏頭痛盛行率約1/15，這是台北榮總副院長王署君的研究結果。偏頭痛病人常出現劇烈頭痛伴隨噁心嘔吐，對生活影響極大。有偏頭痛困擾的青少年，不只干擾學習，更影響社交活動和生活品質。

杜宜憲表示，目前偏頭痛治療除傳統口服藥外，新藥不斷問世，其中一種是針對偏頭痛發作時的神經傳導物質「抑鈣素基因相關肽（CGRP）」的分子；CGRP能擴張血管，傳遞疼痛訊息，多種新藥可阻止CGRP和受器結合，阻斷偏頭痛發作。這種新藥分為口服拮抗劑和注射型單株抗體，已廣泛用在成人偏頭痛治療，卻沒有對兒童、青少年的大規模臨床試驗。

他說，「新英格蘭醫學雜誌」（NEJM）今年1月發表臨床試驗，受試對象是6歲至17歲病人，每月頭痛天數14天以下並持續6個月以上。受試者每月注射一次偏頭痛單株抗體Fremanezumab。

研究團隊又根據受試者體重進行個人化調整，經過3個月追蹤，研究數據顯示，在頭痛減少天數、服用止痛藥天數，藥物組都勝過安慰劑組，47.2%孩子達成「頭痛減半」目標。

此外，藥物組最常見副作用「注射部位泛紅」約9.8%，大多是輕微至中度，自殺行為或想法也未增加；在青少年和兒童的失能評估上，藥物組和安慰劑組沒有差異。

杜宜憲表示，考量每名孩子體質不同，家長應和專業醫師詳細討論，根據過往用藥反應和發作型態決定治療計畫，幫助孩子走出頭痛陰霾。