快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

北榮攜手板橋榮家推遠距醫療 守護長者健康

中央社／ 台北29日電

因應高齡化社會，北榮成立「遠距醫療暨雲端照護中心」，與800床規模的板橋榮家合作，並由中心主任張世霖領軍義診，為榮民進行心血管健康篩檢，並為罹病住民打造個人化照護方案。

近百歲的榮家住民吳伯伯，日前因突發胸悶與呼吸困難，緊急送至台北榮總救治。經檢查發現，其心臟左前降支等主要冠狀動脈出現高達99%的嚴重狹窄，診斷為急性心肌梗塞（STEMI），醫療團隊隨即進行心導管檢查並置放支架，成功打通阻塞血管。

在專業治療與完善照護下，吳伯伯克服呼吸與凝血等多重挑戰，順利康復並返回板橋榮家。在台北榮總遠距醫療團隊與板橋榮家持續細心追蹤與照護下，如今健康狀況良好。

台北榮民總醫院遠距醫療中心執行秘書、個管師郭家瑩今天透過新聞稿表示，吳伯伯的案例不僅展現高齡急重症成功搶救的成果，也正是「急性治療」與「出院後長期追蹤」無縫接軌的最佳典範。

台灣邁入超高齡社會，醫療照護需求日益攀升，為長者提供即時且優質的醫療服務，北榮表示，「遠距醫療暨雲端照護中心」與擁有800床位規模的板橋榮家合作，中心主任張世霖領軍醫療團隊前往板橋榮家進行義診，為住民進行心血管健康篩檢。

針對罹患心血管疾病的118位住民，北榮也與榮家醫務室醫師密切合作，量身打造個人化照護方案，納入遠距照護系統，進行持續性健康追蹤，為高齡長者的健康保駕護航。

除與榮家合作，北榮副院長李偉強亦在國科會「高齡照護計畫」支持下，將智慧科技深度嵌入照護流程，打造多功能「高齡健康照護與醫療整合服務平台」，在板橋、台北、彰化、岡山、花蓮等榮家落地使用，針對糖尿病與肌少症、心臟病與遠距監測、高血壓與代謝症候群、失智症與睡眠障礙、居家長照用藥安全5大高齡常見健康問題提供智慧照護。

北榮表示，將持續攜手各醫療合作夥伴，秉持「距離不減關懷，科技傳遞溫暖」初衷，讓智慧醫療成為長輩每日都能感受到的安心與溫暖，並規劃逐步將此遠距照護模式延伸至更多場域。

遠距 團隊 成功

延伸閱讀

童罹罕病囊性纖維化反覆胰臟炎 未治療恐須換肺

北榮迎春音樂會陳雷高歌 江蕙送演唱會票抽獎 院長陳威明打造幸福醫院

台中榮總醫材商手術惹議 北榮院長陳威明回應：相信是個案

他拍桌狂罵護理師 法院認表意自由 北榮工會：捍衛醫療尊嚴與執業安全

相關新聞

影／豐原蛋雞場禽流感死雞 623隻埋在自場、1150隻埋在苗栗

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府今天全面撲殺案場雞隻；市府表示...

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

農曆春節腳步將近，中央銀行發行馬年生肖紀念套幣開賣，雖然今年因銀價、銅價上漲，套幣售價調高至2450元，仍澆不熄收藏族熱...

此豐非彼楓！台中豐康牧場爆H5N1禽流感 楓康超市澄清：未售該場雞蛋

台中市豐原區豐康牧場遭爆料蛋雞大量死亡就地掩埋，卻仍正常出蛋。市府昨證實，經檢驗結果為H5N1禽流感陽性。食安處追查，豐...

像活在1980年代…他不解診所為何只收現金 醫解答：並非避稅

科技發達的現代，診所堅持收現金的理由是什麼呢？一名網友發文，很疑惑為何診所只收現金，無論是信用卡、轉帳還是電子支付都拒收，感嘆「感覺還活在1980年代」。對此，不少網友認為是為了避稅或不想被抽手續費，不過有位醫師現身說法，透露並不是為了避稅，因為是怕轉帳遇到有問題的錢，如果帳戶被凍結會卡住整個收入和員工薪水。

把握難得好天氣！今陽光露臉漸回暖 周末劇烈變天急轉濕冷

今天清晨在竹苗一帶出現較明顯的輻射冷卻低溫現象，最低溫在新竹關西7.5度，其次是苗栗頭屋8.5度。天氣風險公司資深顧問吳...

嘉基國際醫療援助 蒙古青年置換髖關節重拾行走人生

遼闊的蒙古草原上，30歲的Ermuun原本熱愛足球、籃球與蒙古傳統摔角，卻在20歲起飽受不明原因劇烈頭痛折磨，長期仰賴止...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。