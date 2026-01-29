影／豐原蛋雞場禽流感死雞 623隻埋在自場、1150隻埋在苗栗

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府今天全面撲殺案場雞隻；市府表示，業者說1773隻死雞，有623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗，相關掩埋細節將再會同防檢署進行疫調。

外界質疑雞場業者為什麼不主動通報？台中市府表示，此案細節將再會同防檢署疫調，針對畜主未主動通報，將依動物傳染病防治條例相關規定，除處5萬元以上，100萬元以下罰鍰外，另撲殺之動物及銷燬之物品不予補償。