快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

聽新聞
0:00 / 0:00

影／豐原蛋雞場禽流感死雞 623隻埋在自場、1150隻埋在苗栗

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府急查雞蛋流向，今天全面撲殺案場雞隻，要撲殺場內剩餘的5000多隻雞。記者游振昇／攝影
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府急查雞蛋流向，今天全面撲殺案場雞隻，要撲殺場內剩餘的5000多隻雞。記者游振昇／攝影

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府今天全面撲殺案場雞隻；市府表示，業者說1773隻死雞，有623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗，相關掩埋細節將再會同防檢署進行疫調。

外界質疑雞場業者為什麼不主動通報？台中市府表示，此案細節將再會同防檢署疫調，針對畜主未主動通報，將依動物傳染病防治條例相關規定，除處5萬元以上，100萬元以下罰鍰外，另撲殺之動物及銷燬之物品不予補償。

被問到台中市政府是何時通報苗栗縣政府，告知豐原雞場的業者有在苗栗掩埋雞屍？市府表示，台中市動物保護處已於115年1月27日主動先以電話通知，並於1月28日上午8時26分以電子公文發函給苗栗縣動物保護防疫所進行相關防疫處置。

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府急查雞蛋流向，今天全面撲殺案場雞隻，要撲殺場內剩餘的5000多隻雞。圖／台中市府提供
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府急查雞蛋流向，今天全面撲殺案場雞隻，要撲殺場內剩餘的5000多隻雞。圖／台中市府提供
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府急查雞蛋流向，今天全面撲殺案場雞隻，要撲殺場內剩餘的5000多隻雞。圖／台中市府提供
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府急查雞蛋流向，今天全面撲殺案場雞隻，要撲殺場內剩餘的5000多隻雞。圖／台中市府提供

台中市 動物 豐原

延伸閱讀

不如歸去！非洲豬瘟到雞禽流感…防疫人員忙不停 凌晨回家早上撲殺雞

影／防疫員進豐原雞場撲殺5000多隻雞 現場傳出雞隻最後哀鳴聲

豐原爆蛋雞場爆禽流感隱匿疫情 吹哨者：我應該更早爆料！

影／豐原蛋雞場染禽流感上千隻雞死 今進場5000多隻雞全撲殺

相關新聞

影／豐原蛋雞場禽流感死雞 623隻埋在自場、1150隻埋在苗栗

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府今天全面撲殺案場雞隻；市府表示...

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

農曆春節腳步將近，中央銀行發行馬年生肖紀念套幣開賣，雖然今年因銀價、銅價上漲，套幣售價調高至2450元，仍澆不熄收藏族熱...

此豐非彼楓！台中豐康牧場爆H5N1禽流感 楓康超市澄清：未售該場雞蛋

台中市豐原區豐康牧場遭爆料蛋雞大量死亡就地掩埋，卻仍正常出蛋。市府昨證實，經檢驗結果為H5N1禽流感陽性。食安處追查，豐...

像活在1980年代…他不解診所為何只收現金 醫解答：並非避稅

科技發達的現代，診所堅持收現金的理由是什麼呢？一名網友發文，很疑惑為何診所只收現金，無論是信用卡、轉帳還是電子支付都拒收，感嘆「感覺還活在1980年代」。對此，不少網友認為是為了避稅或不想被抽手續費，不過有位醫師現身說法，透露並不是為了避稅，因為是怕轉帳遇到有問題的錢，如果帳戶被凍結會卡住整個收入和員工薪水。

把握難得好天氣！今陽光露臉漸回暖 周末劇烈變天急轉濕冷

今天清晨在竹苗一帶出現較明顯的輻射冷卻低溫現象，最低溫在新竹關西7.5度，其次是苗栗頭屋8.5度。天氣風險公司資深顧問吳...

嘉基國際醫療援助 蒙古青年置換髖關節重拾行走人生

遼闊的蒙古草原上，30歲的Ermuun原本熱愛足球、籃球與蒙古傳統摔角，卻在20歲起飽受不明原因劇烈頭痛折磨，長期仰賴止...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。