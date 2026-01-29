聽新聞
影／豐原蛋雞場禽流感死雞 623隻埋在自場、1150隻埋在苗栗
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府今天全面撲殺案場雞隻；市府表示，業者說1773隻死雞，有623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗，相關掩埋細節將再會同防檢署進行疫調。
外界質疑雞場業者為什麼不主動通報？台中市府表示，此案細節將再會同防檢署疫調，針對畜主未主動通報，將依動物傳染病防治條例相關規定，除處5萬元以上，100萬元以下罰鍰外，另撲殺之動物及銷燬之物品不予補償。
被問到台中市政府是何時通報苗栗縣政府，告知豐原雞場的業者有在苗栗掩埋雞屍？市府表示，台中市動物保護處已於115年1月27日主動先以電話通知，並於1月28日上午8時26分以電子公文發函給苗栗縣動物保護防疫所進行相關防疫處置。
