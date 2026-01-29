台灣高鐵新車N700ST有望再購8組 最快上半年通過董事會

台灣高鐵運量逐年攀升，連帶整體營運成長，台灣高鐵公司董事長史哲說，2025年營收達546億元，年增14.6億元，再創新高，旅運人數成長也高於預期，預估2032年全年旅運人次可望突破1億人次；據了解，因應旅運人數快速成長，台灣高鐵與日方採購新世代列車合約採12加8列方式辦理，後續8列新車最快今年上半年提報董事會通過。

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，首部新車將於今年8月自日本出廠運抵台灣、2027年8月投入營運，後續每2至3個月增加新車，預計將於20周年，也就是2028年底全數上線，屆時尖峰時段運能將提升25%。

史哲表示，台灣高鐵營收再創新高，2025年營收約546億元，年增14.6億元，主因為旅運量持續攀升，帶動整體營收成長；由於旅運人數成長速度高於預期，預估2032年全年旅運人次可望突破1億人次，這也顯示愈來愈多旅客將高鐵作為南北移動的主要交通工具。

史哲說，此次新車導入不僅是單純採購列車，更是台灣高鐵通車近20年來規模最大的投資計畫，包含左營第二檢修廠、燕巢總機廠，以及電力與系統改造工程等相關硬體投資，總金額已達600至700億元。

若再加上未來「高鐵2.0」相關計畫，整體投資規模將超過千億元，為台灣高鐵開通以來資本投入最大、且同步進行的重大工程。

談及台灣高鐵未來發展，史哲說，台灣高鐵不只是增加班次，而是形塑「新的高鐵生活型態」，目前高鐵已高度通勤化、生活化，每日尖峰時段，桃園、新竹、台中等站旅客密集，反映高鐵已支撐大量跨縣市通勤需求。

史哲表示，過去十多年台灣總人口變化不大，但雙北人口反而下降，顯示台灣高鐵促成「高鐵城市」與「新生活圈」的形成，使民眾得以居住於非雙北地區，仍可維持通勤生活。

針對未來的展望，史哲說，隨著新車到位、車隊規模擴大，台灣高鐵將依各站需求規劃新班表，進行長、短程旅客分流，推動六大高鐵新生活。

六大台灣高鐵新生活內容包含尖峰時段端點站發車能量提升50%，每小時對開12班；桃園、新竹尖峰時段，每小時可停靠8班；台北、台中尖峰時段，每小時提供4班直達車；台南、嘉義尖峰時段，每小時2班直達車。

另外，增加大台北直達台南、左營列車，分流中短程旅客，並以新車型優先投入直達車服務。

至於車隊擴充進度，史哲強調，新車能否如期到位，對台灣高鐵營運至關重要。據了解，台灣高鐵與日方採購新世代列車的合約中已載明「選擇權」，採12加8列方式辦理。