快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣高鐵新車N700ST有望再購8組 最快上半年通過董事會

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵新世代列車「N700ST」，以日本行駛於東京到九州的新款車型「N700S」（圖）為參考系統，是目前最先進、環保的車型。記者胡瑞玲／攝影
台灣高鐵新世代列車「N700ST」，以日本行駛於東京到九州的新款車型「N700S」（圖）為參考系統，是目前最先進、環保的車型。記者胡瑞玲／攝影

台灣高鐵運量逐年攀升，連帶整體營運成長，台灣高鐵公司董事長史哲說，2025年營收達546億元，年增14.6億元，再創新高，旅運人數成長也高於預期，預估2032年全年旅運人次可望突破1億人次；據了解，因應旅運人數快速成長，台灣高鐵與日方採購新世代列車合約採12加8列方式辦理，後續8列新車最快今年上半年提報董事會通過。

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，首部新車將於今年8月自日本出廠運抵台灣、2027年8月投入營運，後續每2至3個月增加新車，預計將於20周年，也就是2028年底全數上線，屆時尖峰時段運能將提升25%。

史哲表示，台灣高鐵營收再創新高，2025年營收約546億元，年增14.6億元，主因為旅運量持續攀升，帶動整體營收成長；由於旅運人數成長速度高於預期，預估2032年全年旅運人次可望突破1億人次，這也顯示愈來愈多旅客將高鐵作為南北移動的主要交通工具。

史哲說，此次新車導入不僅是單純採購列車，更是台灣高鐵通車近20年來規模最大的投資計畫，包含左營第二檢修廠、燕巢總機廠，以及電力與系統改造工程等相關硬體投資，總金額已達600至700億元。

若再加上未來「高鐵2.0」相關計畫，整體投資規模將超過千億元，為台灣高鐵開通以來資本投入最大、且同步進行的重大工程。

談及台灣高鐵未來發展，史哲說，台灣高鐵不只是增加班次，而是形塑「新的高鐵生活型態」，目前高鐵已高度通勤化、生活化，每日尖峰時段，桃園、新竹、台中等站旅客密集，反映高鐵已支撐大量跨縣市通勤需求。

史哲表示，過去十多年台灣總人口變化不大，但雙北人口反而下降，顯示台灣高鐵促成「高鐵城市」與「新生活圈」的形成，使民眾得以居住於非雙北地區，仍可維持通勤生活。

針對未來的展望，史哲說，隨著新車到位、車隊規模擴大，台灣高鐵將依各站需求規劃新班表，進行長、短程旅客分流，推動六大高鐵新生活。

六大台灣高鐵新生活內容包含尖峰時段端點站發車能量提升50%，每小時對開12班；桃園、新竹尖峰時段，每小時可停靠8班；台北、台中尖峰時段，每小時提供4班直達車；台南、嘉義尖峰時段，每小時2班直達車。

另外，增加大台北直達台南、左營列車，分流中短程旅客，並以新車型優先投入直達車服務。

至於車隊擴充進度，史哲強調，新車能否如期到位，對台灣高鐵營運至關重要。據了解，台灣高鐵與日方採購新世代列車的合約中已載明「選擇權」，採12加8列方式辦理。

目前12列新車採購案已通過董事會，因應未來運量快速成長，後續8列選擇權新車也已納入評估，最快今年上半年提報董事會通過。

台灣高鐵將引進12組新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，據了解，最快今年上半年高鐵董事會再拍板通過選擇權8組好車採購。圖／高鐵公司提供
台灣高鐵將引進12組新世代列車，新車型號確定將命名為「N700ST」，據了解，最快今年上半年高鐵董事會再拍板通過選擇權8組好車採購。圖／高鐵公司提供

高鐵 史哲

延伸閱讀

影／張景森批高鐵延伸宜蘭「史詩級災難」 陳世凱：政府不會亂花錢

賀陳旦下辯論戰帖質疑宜蘭高鐵 陳世凱駁：交通部決策嚴謹

新車下半年抵台 高鐵尖峰運能 看增50%

高鐵延伸宜蘭案賀陳旦率民團下辯論戰帖 陳世凱：專業評估不需質疑

相關新聞

影／豐原蛋雞場禽流感死雞 623隻埋在自場、1150隻埋在苗栗

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府今天全面撲殺案場雞隻；市府表示...

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

農曆春節腳步將近，中央銀行發行馬年生肖紀念套幣開賣，雖然今年因銀價、銅價上漲，套幣售價調高至2450元，仍澆不熄收藏族熱...

此豐非彼楓！台中豐康牧場爆H5N1禽流感 楓康超市澄清：未售該場雞蛋

台中市豐原區豐康牧場遭爆料蛋雞大量死亡就地掩埋，卻仍正常出蛋。市府昨證實，經檢驗結果為H5N1禽流感陽性。食安處追查，豐...

像活在1980年代…他不解診所為何只收現金 醫解答：並非避稅

科技發達的現代，診所堅持收現金的理由是什麼呢？一名網友發文，很疑惑為何診所只收現金，無論是信用卡、轉帳還是電子支付都拒收，感嘆「感覺還活在1980年代」。對此，不少網友認為是為了避稅或不想被抽手續費，不過有位醫師現身說法，透露並不是為了避稅，因為是怕轉帳遇到有問題的錢，如果帳戶被凍結會卡住整個收入和員工薪水。

把握難得好天氣！今陽光露臉漸回暖 周末劇烈變天急轉濕冷

今天清晨在竹苗一帶出現較明顯的輻射冷卻低溫現象，最低溫在新竹關西7.5度，其次是苗栗頭屋8.5度。天氣風險公司資深顧問吳...

嘉基國際醫療援助 蒙古青年置換髖關節重拾行走人生

遼闊的蒙古草原上，30歲的Ermuun原本熱愛足球、籃球與蒙古傳統摔角，卻在20歲起飽受不明原因劇烈頭痛折磨，長期仰賴止...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。