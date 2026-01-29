聽新聞
高雄春節清運時間出爐 年初一至年初三停止收垃圾
農曆春節即將到來，高市環保局今天公布春節期間垃圾清運計畫，2月9日至15日期間加強大型垃圾清運，2月17日（初一）至19日（初三）停止清運垃圾；2月20日（初四）上午起加強清運，當日晚間恢復正常清運。
配合市民歲末大掃除習慣，環保局制定2026年春節期間垃圾清運計畫。環保局表示，15日（星期日）當日晚間加強清運，16日除夕各區將於上午提早清運垃圾，晚間停止清運，讓清潔隊員能返家與家人圍爐團圓；17日至19日初一至初三停止清運垃圾；2月20日（初四）上午起加強清運，當日晚上恢復正常清運。
環保局強調五大危險物品勿直接丟入垃圾車，一、高壓瓶罐（髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等）請先排空，交由資源回收車回收，二、食用性粉狀物（奶粉、麵粉等）請加水後交付廚餘回收，三、香灰及未燃盡金紙，請澆水後裝袋，交由垃圾車清運。四、鋰電池、行動電源：請單獨分開，交資源回收車或連鎖便利商店回收，五、滅火器、瓦斯桶，請交由原購買店家回收再利用。
