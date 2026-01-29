原本是放天燈旺季 平溪線冬天停駛3個月變成「度小月」

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
台鐵平溪線去年10月下旬起停駛，衝擊當地天燈觀光產業鏈，交通部預計今天下午宣布平溪復駛資訊。聯合報資料照
台鐵平溪線去年10月下旬停駛至今，可望在農曆年前復駛。十分的黃姓天燈業者說，火車不開，客人少了約五成，勉強能付員工薪水，但沒有賺頭。賣熱食的周姓業者表示，冬天是旺季，但近3個月都在苦撐，很期待火車又載客人來遊玩和消費。

平溪線嶺腳、望古站間路段，10月22日因強降雨影響路基流失，台鐵停駛搶修。原訂11月底搶通，後檢監測發現三貂嶺至大華間邊坡滑動等狀況，搶修點增加至7處，因工程範圍和難度加大，停駛時間延至今年1月30日。

台鐵已完成平溪線搶修工程，交通部次長伍勝園今天下午將到現場視察，慰勉工程人員辛勞，預計也將宣布平溪線復駛的時間。

平溪線如同平溪觀光產業的大動脈，沒了火車，遊客大幅減少，以施放天燈為觀光賣點的十分、平溪、菁桐商家，生意大受影響。

十分吉利、吉祥天燈胡姓業者說，因為有接團客生意，所以業績受影響比較輕，反觀做散客的同行或賣吃的商家，受傷就比較重。平溪線火車從十分兩排房子中間穿過，就是在地生意的最大賣點，排進外國觀光客旅遊行程，就是要看這種場景，所以店家都期待火車趕快復駛，重振商機。

幸福天燈的客源多是自由行散客，黃姓業者感嘆，平溪線停駛後，雖然有接駁車服務，但幫助有限，近3個月的生意少了五成，收入勉強只能付薪水，現在終於盼到火車又要開了，很開心，很期待。

賣花枝燒、炸雞、炸薯條等炸物的周姓男子說，在冬天放天燈比夏天熱門，所以10月起算是要進入旺季，沒想到火車竟然停駛，生意明顯下滑，言3個月的營業收入付完薪水就差不多了，沒有利潤。平溪線要復駛了，希望能載來一車又一車的遊客來消費。

