日夜溫差大雞蛋產量下滑 幸好春節前蛋價維持平穩不調漲

最近一個月的日夜溫差逐漸擴大，蛋雞的產蛋率下滑至少三成，加上禽流感作亂，消費者都關心春節即將來臨，會不會重演缺蛋和蛋價大價的危險，中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍今表示，為穩定過年物價，蛋價不會再調漲且目前沒缺蛋的顧慮。

黃榮珍說，入冬日夜溫差達到攝氏約10度，蛋雞整體產蛋率下降至少三成，這兩天台中市有蛋雞場爆發禽流感，因屬零星個案，對全台雞蛋供應量的影響不大，今雞蛋產地批發價每台斤37.5元，市價47元，過年前為穩定物資物價，雞蛋供應量可望穩定，蛋價不會再調漲。

彰化縣蛋農陳秋池表示，蛋雞產業鏈最怕禽流感，農政單位和業界都知道禽流感已在地化，約15%到20%的蛋雞產生抗體，疫情差別在於病毒強弱，如果高病原病毒入侵將損失慘重，目前禽流感疫情算輕微，但感染禽流感及日夜溫差大，產蛋齡較大的雞生不出蛋，這個季節要拉高牠們的產蛋率有難度，拉低整體產蛋量約三成。

陳秋池指出，近日禽流感疫情都是個案，不影響全台雞蛋供應，他認為雞蛋市場長期看壞，台灣每日消費2400顆雞蛋，現有3700多萬隻蛋雞，雞蛋供過於求，他奉勸蛋農最好把握冬季進行養雞減壓，約減少15%蛋雞，一方面提升飼養環境品質，一方面避免生產過剩造成蛋價大跌。