馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

農曆春節腳步將近，中央銀行發行馬年生肖紀念套幣開賣，雖然今年因銀價、銅價上漲，套幣售價調高至2450元，仍澆不熄收藏族熱情，掀起搶購潮。中央銀行委託台銀採網路預購與臨櫃銷售並行，上午台銀全國各分行同步臨櫃開賣，台銀嘉義分行清晨5時30分就出現排隊人潮。不少民眾天未亮就到場卡位，只為搶到馬年生肖套幣，排隊發售秩序良好。

台銀嘉義分行僅配售1500套，隨著人潮不斷湧入，不到上午10時即宣告全數售罄。為維持秩序，台銀人員與警方在銀行外協助引導，發放號碼牌、舉牌提醒額滿，但仍有民眾抱著一絲希望繼續排隊，行員只能勸導，說明套幣已全數售完。

購買民眾動機各不相同，有人看好未來增值空間，希望轉手獲利，也有人純為收藏紀念。1名資深收藏者就表示，已買齊12生肖套幣，一大早前來排隊，成功入手馬年套幣，相當開心。

馬年生肖套幣由1枚面額新台幣100元銀幣，以及1枚面額10元的銅合金幣組成。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金馬為主題，背面以台北101跨年煙火入幣設計，具時代象徵。銅合金幣正面以幾何元素勾勒馬匹形體，背面呈現局部上彩的繡球花，設計新穎。