不如歸去！非洲豬瘟到雞禽流感…防疫人員忙不停 凌晨回家早上撲殺雞

台中去年爆發非洲豬瘟到最近的雞禽流感疫情，台中動保處防疫人員忙不停，防疫人員昨晚開會和準備工作後凌晨回到家，今天一早趕到雞場要全面撲殺雞隻，事後還有疫調等工作；一名防疫人員說，公職獸醫人力不足，從疫情到清消處理屍體，工作量大，已有公職獸醫申請想退休。

台中市梧棲一處畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，為國內首例本土疫情，這場疫情從中央到地方都動起來，設在台中市的中央疫情指揮中心連日開會並公布最新進度，台中市政府也自行開會追蹤，事隔3個多月，台中市府仍有相關會議討論中。

一名防疫人員說，非洲豬瘟每位同事都很忙，開會、疫調、清消與處理豬屍，常開會到半夜回到家，隔天一早繼續開會、工作，每次發生疫情，防疫人員需兼顧多項工作，常分身乏術，但公職獸醫長期人力不足，編制52人，曾經最多缺10人。

防疫人員說，政府總說防疫視同作戰，但作戰不給足夠兵力，目前已有公職獸醫申請想退休，因為工作量和壓力大，退休後身心才能真正休息。